Začiatky vzťahu Zory Czoborovej: Jej manžel si prešiel cez skúšku ohňom!

Zora Czoborová s manželom (Zdroj: Ján Zemiar)

Vzťahy, v ktorých je žena staršia ako jej partner, nie sú vždy jednoduché, najmä na začiatku. Spoločnosť má stále zaužívané predstavy o tom, ako by mal vyzerať “tradičný” vzťah, a keď sa niekto od tejto normy odchýli, môže čeliť nepochopeniu, predsudkom či dokonca kritike. Mladší muž a staršia žena často narážajú na rôzne skúšky – od pohľadov okolia, cez obavy zo životných priorít až po vnútorné pochybnosti, či sa ich cesty časom nerozídu.

Svoje o tom vie aj fitnesska Zora Czoborová, ktorá si týmto prechádzala s o 14 rokov mladším partnerom Petrom. Najnovšie prezradila, že na začiatku ich vzťahu si musel prejsť cez skúšku ohňom. „Vekový rozdiel 14 rokov a láska, ktorá prešla ohñom skúšok... Keď sme sa zoznámili, jeho mladší vek bol pre mňa veľkým problémom. Možno poznáš tie pochybnosti - je to len zamilovanosť? Ružové okuliare na rok-dva? Pretvaruje sa?," zamýšľala sa.

„Nechala som ho prejsť riadnym testom. Ukázala som mu to najhoršie zo seba - excentrickú ženu, ktorá musela byť všade, všetko vidieť, všetko vyskúšať, dobré aj zlé. Na našom vzťahu je úžasné, že sa pred ním nemusím pretvarovať ani klamať. Môžem otvorene hovoriť o všetkom, čo som zažila, aj o predchádzajúcich vzťahoch. To, čo cítim, je vnútorná sloboda. Okrem toho, že je láskyplný, šarmantný a stále príťažlivý muž, mám v ňom aj perfetného priateľa a parťáka. A práve to je pre mňa to najdôležitejšie," dodala.

Zora a Peter sa vzali v roku 2014. Zasnúbili sa rok predtým na dovolenke v Karibiku. Svadba sa konala v romantickom hoteli v krásnom prostredí Malých Karpát a dokopy sa jej zúčastnilo približne 30 hostí.