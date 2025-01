Veľká obeta Czoborovej, ktorá nemohla mať deti: Manžel po nich túžil, odvážny návrh jej zachránil vzťah!

Zora Czoborová (Zdroj: Ján Zemiar)

Zora bola hosťkou v podcaste Zuzany Vačkovej a Kataríny Brychtovej „To nerieš, moja“, kde sa otvorene podelila o veľmi citlivú tému – o boji s neplodnosťou a ťažkých rozhodnutiach, ktoré počas tejto náročnej etapy jej života musela urobiť. Czoborová a jej manžel, 14 rokov mladší Peter, sa spolu pokúšali o dieťa, ale ich snaha skončila neúspechom. „My sme sa snažili mať detičky, aj sme využívali medicínu. Umelé oplodnenie – nepodarilo sa nám,“ začala svoj príbeh fitnesska, ktorá sa pri spomienkach na tieto ťažké chvíle neubránila silným emóciám. „A už keď som mala toho dosť, lebo bolo to niekoľko cyklov. Z toľkých hormónov, ktoré do seba žena dostáva, z toho vám už, s prepáčením, šibe a tobôž, keď si v očakávaní a znova a znova sa ti to nevydarí. Takže keď už bolo na mňa toľkých pokusov veľa, tak som povedala už nie.“

Zora tiež priznáva, že to nebolo jednoduché pre jej manžela, Petra. „Peťo to zobral okej, po roku sa ma ale spýtal, či sa predsalen ešte nepokúsime, lebo že vidí, ako mám rada deti a žeby som bola úžasná matka atď.“ Toto vyjadrenie jej manžela, ktorý jej chcel dať nádej a podporu, dojalo aj Zuzanu Vačkovú, ktorá s plačom dodala: „To je od neho aké pekné.“ Aj Katarína Brychtová sa k nej pridala, keď s uplakaným hlasom povedala: „Ona by bola super, vieš si to predstaviť?“

Czoborová však naďalej prežívala vnútorné pocity strachu a neistoty, ktoré sú s takýmto rozhodnutím spojené. „Nebolo to ľahké, keď som si cez to prechádzala. Genetické testy tiež neboli dobré. Keď som si predstavila, žeby som mala mať vytúžené dieťatko a to by malo byť postihnuté, tak potom som sa už preto tak zachovala.“

A práve v tejto fáze prišla Zora s nečakaným riešením. „A keď mi Peťko po roku povedal, že či sa teda nepokúsime opäť ísť do niečoho takého. Ja som si uvedomila, že on asi po tých deťoch tiež veľmi túži. A povedala som mu, že ho veľmi ľúbim a ľúbim ho natoľko, že pokiaľ preňho ten život v rodine s deťmi má tak veľkú hodnotu, že mu navrhujem, aby sme sa rozišli a našiel si partnerku, s ktorou môže mať deti. Ale, žeby som chcela byť v ich blízkosti, ako priateľ alebo ako teta, proste ako človek, ktorý s nimi stále bude, pretože som ho naozaj ľúbila.“

A vtedy prišla pre Zoru najkrajšia odpoveď, ktorá jej zmenila pohľad na celý vzťah. „On mi na to povedal takú krásnu vetu, že život so mnou má preňho oveľa väčšiu hodnotu, akoby mal život s inou ženou a mal by deti. Takže sme zostali spolu.“ Takto silné vyjadrenie jej partnera ju presvedčilo, že láska, ktorú zdieľajú, je niečo skutočne výnimočné. Dnes Zora s hrdosťou hovorí, že je šťastná, že má v živote partnera, pri ktorom má pocit, že jej nič nechýba.