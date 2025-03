Adela Vinczeová sa rozhodla pre RADIKÁLNY krok: Konečne nebudem vyzerať ako laboratórna myš!

Adela Vinczeová (Zdroj: STVR)

Dokonca sa viackrát vyjadrila, že bez neho vyzerá ako laboratórna myš. Teraz sa však rozhodla pre trvalé riešenie a dala si ho vytetovať. „Veľký krok pre môj život bez obočia – dala som si ho spermanentniť,“ oznámila nadšene Adela a prezradila, že zvolila modernú pudrovú techniku. „Na mojej pleti by sa čiarky časom rozpili, takže toto je pre mňa ideálna voľba.“

Adela nikdy neskrývala, že si obočie musí líčiť, aby bol jej vzhľad výraznejší. V najnovšej epizóde šou Milujem Slovensko Adela dokonca prezradila, že jej bývalý kolega z Fun rádia, Matej „Sajfa" Cifra, jej roky vyčítal, že chodí nenalíčená. Keď totiž spolu vysielali rannú šou, Adela bežne prichádzala na poslednú chvíľu a za mikrofón si sadala takmer rovno z postele. „Ja som vstávala tak, že som si umyla zuby, to bolo maximum. Sajfa mi dlhé roky vyčítal, že sa nelíčim," priznala so smiechom. V televíznom vysielaní je to však iné, tam sa bez make-upu nezaobíde. Presvedčte sa o tom znovu pri sledovaní šou Milujem Slovensko v piatok o 20.30 na Jednotke!





