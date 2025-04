Fialová otvorene: Všetko sa tu ZHORŠUJE! Aby sme si to NEVŠIMLI, máme Šimkovičovú a Kotlára...

Zuzana Fialová (Zdroj: archív)

Zuzana Fialová sa v rozhovore pre internetovú 360° rozhodla otvorene prehovoriť o stave spoločnosti. Hneď v úvode priznala, že ju desí strata súdnosti, ktorú podľa nej cítiť naprieč spoločenským aj politickým spektrom. Kultúru vníma ako zrkadlo spoločnosti, ktoré je dnes zámerne rozbíjané. „Kultúra nastavuje zrkadlo neviditeľnému. Je to jediné zrkadlo pre našu dušu – aj pre dušu národa. Politici tvoria dejiny, ale kultúrnosť národa určuje kvalitu tých dejín,“ tvrdí Fialová.

Na margo súčasného vedenia Ministerstva kultúry SR, ktoré vedie Martina Šimkovičová, bola viac než kritická. „Zatiaľ je výsledkom iba veľa nešťastných ľudí v kultúre a znefunkčnené inštitúcie,“ povedala. Fialová zároveň naznačila, že kultúrna obec a vláda sa dnes ocitli v úplne odlišných svetoch. „Oni niečo chcú a my niečo chceme, a tie chcenia sú vo vzájomnom rozpore,“ skonštatovala. „My si nebudeme rozumieť. To sa už nestane. My už iba čakáme. A snažíme sa čakať tak, aby sme stále udržiavali ľudí, ktorí milujú kultúru, v nádeji, v radosti, v nejakej kontinuitete toho, čo robíme. Je to dvojnásobná robota, pretože zriaďovateľ, ktorý by mal vytvárať podmienky, vám kladie prekážky a vytvára toxické prostredie.“

Jednou z najostrejších pasáží rozhovoru bolo herečkino vyjadrenie o celkovej politickej stratégii, ktorú v krajine vníma: „Najväčšiu moc tu má Robert Fico a moc nepoužíva pre ľudí, ale pre seba a bezpečnosť svojich blízkych alebo známych. Používa Šimkovičovú alebo pána Kotlára či Machalu ako mimikry, aby bol národ zahltený prapodivnými informáciami. A aby si nevšimol, že vláda nevládne. Alebo možno aj vládne – len nie pre ľudí.“

Herečka zároveň popísala aj atmosféru, ktorá sa podľa nej šíri verejným priestorom. „Strašne ma baví ten nový politický folklór: čím väčší tyran, tým väčšia obeť. Nech čokoľvek spravia a ľudia sa ozvú, že to nefunguje, že niet peňazí, že nebudú festivaly, že fond nefunguje… tak oni povedia: Oni nás šikanujú,“ vyhlásila.

Podľa jej slov sa z verejného priestoru vytráca skutočný dialóg, nahrádza ho chaos a zástupné témy. „Je to celé pretočené. Žijeme ako keby v kráľovstve krivých zrkadiel,“ smutne skonštatovala. Fialová upozornila aj na to, že v takejto atmosfére sa stráca súcit, ľudskosť, ale aj schopnosť riešiť praktické problémy bežných ľudí. „Nepomáha nám to v denodennosti – nie sú lepšie cesty, lepšie zdravotníctvo, lepšie školstvo, kvalitnejšie potraviny. Naopak – všetko sa tak trochu zhoršuje a aby sme si to nevšimli, máme Martinu a Kotlára a Machalu… ,“ dodala.