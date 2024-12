Vážne zdravotné PROBLÉMY Jana Krausa (71): Utajená OPERÁCIA SRDCA!

Jan Kraus (Zdroj: ČT)

PRAHA - Jan Kraus (71) je neodmysliteľnou súčasťou českých televíznych obrazoviek. Diváci jeho talkshow milujú, čoho dôkazom je aj fakt, že vlastnú reláciu tohto formátu má už dlhých 20 rokov. No a práve pri natáčaní jubilejnej časti odhalil zdravotné problémy, ktorými si práve prechádza. Len nedávno podstúpil operáciu srdca!

Prvá talkshow Jana Krausa sa volala Uvolněte se, prosím a vysielala ju ČT1. Premiéru mala v roku 2004... V roku 2010 však moderátora stiahla konkurenčná Prima, ktorá mu ponúkla vlastnú reláciu s názvom Show Jana Krausa a odvtedy si už dlhých 14 rokov pozýva hostí tam. Nedávno natáčal jubilejnú epizódu, pri ktorej sa rozhodol odhaliť aj vážne zdravotné problémy, ktorými si prechádza.

„Pol hľadiska sú moji doktori. Mne nič nie je, ja sa cítim výborne, ale moji doktori sa dohodli, že som v dezolátnom stave,“ priznal podľa ahaonline.cz Kraus. „Skončilo to tak, že ma pán profesor Neužil pretiahol svojimi obľúbenými drátikmi,“ pokračoval moderátor, ktorý divákov šokoval svojim utajeným zákrokom. Len pár dní dozadu podstúpil katetrizáciu.

Jan Kraus (Zdroj: ČT )

„Pán doktor sa so mnou pohral, je to už asi desať dní. On mi povedal: "Vyzeráte ako taká dynamická osobnosť, ale srdce je lenivé jak prasa." Tak mi ho zrýchlil,“ pokračoval Kraus. „Musím povedať, že pánovi profesorovi Dvořáčkovi z urológie, mojej obvobnej pani doktorke a pánovi Neužilovi veľmi ďakujem, pretože ma držia pri živote.“

Zaujímavosťou je, že o katetrizácii sa Kraus so spomínaným profesorom Neužilom rozprával aj vo svojej talkshow pred rokom. Vtedy však ani jeden z nich ešte netušil, že o rok bude musieť toto vyšetrenie známy moderátor aj podstúpiť. A na starosť si ho na operačnej sále zobral práve spomínaný odborník, primár Kardiologického oddelenia Nemocnice na Homolke.

A o tom, že bol skutočne v dobrých rukách, svedčí napríklad fakt, že profesor Petr Neužil a jeho tím robili niektoré zákroky na srdci ako úplne prví na svete. Napríklad laserovú abláciu fibrilácie predsiení či implantáciu bezdrôtového intrakardiálneho kardiostimulátora.

(Zdroj: FTV Prima)

Čo je to katetrizácia?

Ide o vyšetrenie srdca, jeho častí a ciev pomocou katétrov, teda špeciálnych tenkých drôtikov, ktoré lekár zavádza do ciev a do dutín za asistencie röntgenu a zároveň sa vstrekuje kontrastná látka. Ich prostredníctvom dokáže lekár merať srdcovú činnosť, zaznamenávať tlak a prietoky, odhaliť zúženie, defekty a anomálie.