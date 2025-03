Marcin vzácneho hosťa takmer nepustil k slovu: Celé roky ho nevedel dostať do relácie a teraz toto?!

Peter Marcin (Zdroj: STVR)

Dá sa povedať, že Juraj Kucka sa stal tak trochu darčekom pre Petra Marcina k 300. vysielanej epizóde šou Neskoro večer. Ako športový fanúšik sa ho snažil dostať do relácie veľmi dlho, no Kucka stále hral, cestoval za zápasmi a dlhodobo sa nevedel časovo uvoľniť. Až do momentu, kým sa mu nestalo zranenie, vďaka čomu si našiel čas a ako hosť do 300. epizódy Neskoro večer konečne prišiel.

Marcin sa na Kucku, ktorý bol medzi hráčmi nad 35 rokov vyhodnotený ako 3. futbalista na svete, čo sa týka počtu nabehaných kilometrov na zápas, veľmi tešil. "On je blázon... Ronaldo je len pred ním, neuveriteľné," nadchýnal sa Marcin. "Weiss v Slovane tvrdil, že ťa musí brzdiť, lebo že si schopný trénovať raz toľko ako tí mladí, a ešte aj po zranením," obdivne hovoril Marcin a keď sa Kucka dostal k slovu, tak vysvetlil, ako to bolo po jeho operácii.

Keďže ide o 300. epizódu talkšou, ďalšími hosťami sú tiež ďalší Marcinovi veľmi blízki ľudia. Pokáč, ktorý skladá zábavné skladby a Kuly, ktorý patrí k jedným z najčastejších hostí relácie. Mimochodom, Pokáčovi aj Desmodu Marcin v minulosti krstil CD... Pozrite si teda jubilejnú epizódu talkšou Neskoro večer v sobotu o 21.35 na Jednotke. Bude zábava...

