Peter Marcin (Zdroj: STVR)

V šmolkovskej dedinke vládne nákazlivá pohoda a idylka, ktorá vždy trvá len do momentu, kým sa zlý čarodejník Gargamel nerozhodne pripraviť novú pascu a do nej pochytá všetky malé modré stvorenia. Našťastie, na čele škriatkov stojí múdry Tatko Šmolko, ktorý má vždy v zálohe plán, ako Gargamelovu hrozbu zrušiť. Existuje však nejaká záchrana pre prípad, že by zmizol samotný Tatko Šmolko? Práve o tom rozpráva animovaná rozprávka Šmolkovia vo filme.

V dabingovom štúdiu sa stretli napr. Gabriela Dzuríková, Andrea Somorovská, Peter Makranský, Oliver Oswald, Štefan Martinovič či Zuzana Vačková. Nikto z nich však nedaboval dve postavy naraz. Iba Peter Marcin, ktorý dabuje Gargamela a jeho brata Razamela. Dá sa to vôbec? Je to iste veľký kus hereckého umenia nadabovať postavy tak, aby divák nespoznal, že repliky hovorí ten istý herec. I keď to bola náročná úloha, Marcin si pochvaľoval: „Ja rád dabujem rozprávky už dávno, takže tá práca s hlasom mi nerobí problém,“ povedal a dodal, prečo s dabovaním dvoch postáv súčasne nemal problém... Premiéru si nenechali ujsť napríklad Milena Minichová či Mirka Luberdová so svojimi deťmi, ale aj Broňa Kováčiková či Pavol Topoľský. Vy si môžete animovaný dobrodružný film Šmolkovia vo filme, ktorý prináša do našich kín distribučná spoločnosť CinemArt SK, pozrieť od 17. júla.

Peter Marcin daboval dve obľúbené rozprávkové postavičky v jednom filme: Hlas nespoznáte, AHA! (Zdroj: CinemArt SK)