Nelu Pociskovú ťažká situácia zložila na kolená: Keby sa toto stalo mne, tak zomriem!

Nela Pocisková (Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Nela Pocisková prežívala v seriáli Vina to, čo by nechcela zažiť žiadna matka.

Televízia Markíza štartuje od 24.februára nový kriminálno-dramatický seriál Vina. Seriálová chuťovka je adaptáciou úspešného britského seriálu Broadchurch, ktorý si získal milióny fanúšikov. Príbeh odhaľuje temné tajomstvá na pozadí šokujúcej vraždy 11-ročného chlapca Daniela. Rolu Danielovej mamy bravúrne stvárnila herečka Nela Pocisková, pre ktorú to bola doposiaľ najťažšia herecká výzva. „Nebolo to vôbec ľahké nakrúcanie,“ prezrádza Nela, ktorá ako mama dvoch detí celé nakrúcanie neuveriteľne prežívala. „Ja mám rada výzvy. Mám rada vychádzať z komfortnej zóny a pre mňa to bola obrovská challenge. Som vďačná, že som dostala tú možnosť, že mi verili a dali mi šancu stvárniť Barboru.“

Nela je sama mamou dvoch detí a o to viac sa do postavy Barbory vžila. „Tým, že som matka, tak aj vnímam tú postavu a naozaj som bola v takom rozpole mojich emócií, že som si to nechcela pripúšťať, na druhej strane som taký typ herečky, ktorý si to musí pripúšťať,“ dodáva herečka, ktorá mala aj fantastického hereckého partnera, Jána Dobríka. V seriáli sa však objavia aj iné herecké hviezdy, v úlohách vyšetrovateľov sa diváci môžu tešiť na skvelú Gabiku Marcinkovú a Tomáša Maštalíra. My sme sa však vrátili k Nele a jej skúsenostiam z nakrúcania. V rozhovore totiž prezradila aj to, čo bol podľa nej hlavný dôvod, prečo obsadili do postavy Barbory práve ju.

