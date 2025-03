Kraľovať bude už v nebi: Zomrel legendárny princ Radovan, herec Josef Zíma († 92)

(Zdroj: ČT)

Josef Zíma mal problémy s nohami už desiatky rokov. Asi od roku 2012 ho trápila nepriechodnosť ciev, kvôli čomu na prelome rokov 2018 a 2019 strávil v nemocnici niekoľko týždňov. V októbri 2024 obletela médiá informácia, že mu lekári chcú amputovať nohu. Herec však o takomto kroku nechcel ani počuť. „Povedal, že radšej zomrie, než by bol bez nohy...“ vyjadril sa vtedy pre médiá dobre informovaný zdroj. No najhoršie obavy českej legendy sa predsalen naplnili a v novembri mu nohu amputovali. Odvtedy bojoval Josef Zíma so zdravotnými problémami a od januára tohto roka bol opäť hospitalizovaný.

Josef Zíma sa narodil 11. mája 1932 v Prahe. Po maturite na gymnáziu študoval herectvo na Divadelnej akadémii múzických umení a súkromne navštevoval hodiny spevu. Po ukončení štúdia získal herecký angažmán v Benešove pri Prahe, kde pôsobil v rokoch 1953 až 1955. Následne nastúpil na základnú vojenskú službu, počas ktorej bol súčasťou Armádneho umeleckého súboru. V roku 1957 sa na podnet Jana Wericha stal členom Divadla satiry (dnešné Divadlo ABC), kde zostal až do roku 1962. Dlhých tridsať rokov (1962 - 1992) bol súčasťou pražského Komorného divadla.

(Zdroj: ČT)

Pred filmovou kamerou stál po prvýkrát v roku 1957. V tomto období sa objavil v komédiách Štěňata, Páté kolo u vozu či v dráme Snadný život. O rok neskôr sa oženil s herečkou Evou Klepáčovou, ktorá sa preslávila v hlavnej úlohe Káči v rozprávke Hrátky s čertem. Manželský pár tvorili do roku 2012, kedy Klepáčová zomrela.



Výrazný úspech dosiahol Josef Zíma vďaka postave nežného princa Radovana z legendárnej rozprávky Princezna se zlatou hvězdou (1959), ktorá dodnes patrí k sviatočnej filmovej klasike. Režisér Martin Frič do spomínanej snímky obsadil aj Marie Kyselkovú v úlohe princeznej Lady "v myším kožíšku".

Josef Zíma sa objavil na filmovom plátne napríklad aj v komédiách Ženu ani květinou neuhodíš (1966), Ta naše písnička česká (1967) či v snímke Pěnička a Paraplíčko (1970). Diváci si ho môžu pamätať tiež z rozprávky Plaváček (1986), účinkoval vo filme Pamětnice (2009) a v roku 2019 sa objavil v seriáli Čechovi.

V októbri 1959 prežil vlastnú autonehodu, kedy za volantom auta zaspal a narazil do stromu. Štvorčlenná posádka sa ťažko zranila a režisér Jiří Jungwirth, ktorý bol jej súčasťou, napokon v nemocnici zraneniam podľahol. Táto tragédia výrazne poznačila osobný život umelca.

Pavlína Filipovská a Josef Zíma (Zdroj: ČT)

Počas umeleckej kariéry sa nevenoval iba herectvu, ale veľmi blízky mu bol aj spev. Už v roku 1950 začal spievať s Orchestrom Jaroslava Ježka. Ako interpreta populárnych piesní ho mohli diváci na obrazovkách vidieť v hudobnom programe Já mám kytky rád (1970) či v kabaretnej spevohre Lásky Emanuela Přibyla (1971). Aj keď pôvodne začínal s populárnou hudbou, jeho meno bolo takmer synonymom českej dychovky - bol označovaný za "nekorunovaného kráľa českej dychovky".

Umelec bol taktiež neoddeliteľnou súčasťou hudobno-zábavnej relácie Sejdeme se na Vlachovce (1973 - 1989). Program, v ktorom vystupovali interpreti populárnej hudby spolu s dychovkou moderoval, a tiež v ňom spieval. Vystupoval aj v relácii Znovu Na Vlachovce a jeho hlas zaznieval tiež v reláciách To je ta muzika (1977) a Zpívá Josef Zíma (1982). Preslávil sa napríklad hitmi Blues pro Tebe, Bílá vrána, Jak se máš Maruško či piesne Gina alebo Nej, nej, nej, ktorú naspieval s Pavlínou Filipovskou. Oba posledné spomenuté songy sú známe aj z filmového muzikálu Filipa Renča s názvom Rebelové.