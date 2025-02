Prešporský bál 2025, Zuzana Mauréry (Zdroj: Ján Zemiar)

Herečka sa na ples neprišla iba zabávať. Prevzala si na ňom Cenu Júliusa Satinského – Bratislavská Čučoriedka v kategórii „Osobnosť“, ktorá jej urobila nesmiernu radosť. „Je to veľmi milé. Ja sa cítim ako Prešporáčka celý život, vyrastala som v Bratislave, vždy sa sem budem vracať, považujem to za svoj domov. A cena s menom pána Satinského je o to milšia, pretože si ho pamätám ako taký ostrov optimizmu, dobrej nálady, pozitívneho myslenia a som rada, že môžem do toho košiara bratislavských čučoriedok patriť,“ prezrádza s úsmevom herečka, ktorá v našej ankete, ktorá z dám bola najkrajšie oblečená, zaujala prvé miesto.



Na plese sa však dlho neohriala.Zuzka je jednou z herečiek, ktoré sa objavia v pripravovanom filme o Ondrejovi Nepelovi, kde stvárňuje Hildu Múdru. Ako však o sebe prezradila, ona sama si korčule radšej neobúva a to aj napriek tomu, že ako dieťa na nich stále pomerne často. Dnes sú však pre ňu výzvou. A tou je aj jej účasť v tanečnej šou Let´s Dance. Tanečné tréningy sú v plnom prúde, ako ich zvláda?s pokorou tvrdí herečka, ktorá však na ponuku tancovať v obľúbenej šou s radosťou kývla.Zuzka v šou tancuje po boku skvelého Mateja Chrena, na ktorého nešetrila superlatívmi. Prezradila však aj to, čo jej počas tréningov robí najväčší problém!

Zuzana Mauréry netají nervozitu z Let´s Dance: Vôbec mi to NEJDE, no kvôli TOMUTO budem tancovať! (Zdroj: NaJa/Ján Zemiar/Tomáš Hambálek)