OBROVSKÁ premena markizáckeho fešáka: Na najnovších FOTO ho nespoznáte!

Víťazi Love Islandu Majka Glatzová a Chris Jirout (Zdroj: Tv Markíza)

Chrisa Jirouta si môžete pamätať z markizáckej šou Love Island. Je to Čech žijúci dlhodobo v Amerike, a tak jeho rodný jazyk nebol najdokonalejší. Aj to bolo jeho poznávacím znamením na obrazovkách. Mladučký fešák sa zahľadel do blondínky Majky, s ktorou celú šou aj vyhrali. Na ostrov lásky šiel so zmenením imidžom. Málokto vedel, že svoje háro mal prefarbené na blond. Vyzeralo to totiž na ňom dosť prirodzene, keďže má aj modré oči.

Avšak nastal čas na zmenu a po viac ako roku sa konečne odhodlal ostrihať sa. Celé to samozrejme zdokumentoval na sociálnu sieť TikTok. Pod blonďavými kučerami sa skrývali jeho prirodzené hnedé vlasy. Nový účes pozdvihol črty jeho tváre a doslova premenou vyráža dych. „Myslím si, že toto si prial celý národ, už dlho. Skvelé Chris, vyzerá to božsky," či „Za mňa super premena... tmavé vlasy a vyniknú tie modré kukadlá," zneli komentáre pod jeho novým príspevkom. A čo hovoríte na túto zmenu vy? Spoznali by ste ho?

(Zdroj: Instagram CHJ)

(Zdroj: Instagram CHJ)