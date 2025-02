Toto TELO, že má 60?! Sisa Sklovska ako SEXI bohyňa iba v... Zabudla sa obliecť?

Sisa Lelkes Sklovská (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Speváčka Sisa Sklovská opäť raz dokázala, že vek je len číslo! Na najnovších záberoch z fotenia predviedla postavu, akú by jej mohli závidieť aj o desiatky rokov mladšie ženy. V čiernej spodnej bielizni, sieťovanom outfite a zvodných lodičkách vyžaruje neuveriteľnú energiu a sexepíl.

Fanúšikovia sa nemohli vynadívať na sexi fotky neriadenej strely menom Sisa Lelkes Sklovska. „Riadne telo máte,“ píše sa v komentároch. A veru, niet sa čomu čudovať! Sklovská je známa svojím extravagantným štýlom a nespútanou charizmou. Tentoraz však ukázala aj dokonalé krivky a sebavedomie, ktoré jej môže závidieť nejedna modelka. „Ona je TOP a tá postava je delo,“ pridáva sa ďalšia obdivovateľka.



Sisa Lelkes Sklovska v sexi outfite (Zdroj: Instagram)

„Slovenská Cher. Ona je čistá energia.“

Zobraziť galériu (22) Sisa Lelkes Sklovska v sexi outfite (Zdroj: Instagram)

Jej najnovšie fotenie potvrdilo to, čo všetci dávno vieme – Sisa je žena, ktorá nestarne, ale zreje ako víno.znejú ďalšie nadšené slová. A niektorí ju dokonca prirovnávajú k svetovej hviezde:Ako to robí? Speváčka nikdy neskrývala, že za jej výzorom je tvrdá disciplína – zdravá strava, pohyb a predovšetkým vášeň pre život. A výsledok? Nielen dokonalá kondícia, ale aj nespútaná ženskosť, ktorou na každej fotke doslova žiari. Jedno je isté – Sisa Sklovská je dôkazom, že vek nie je prekážkou, ale iba stavom mysle. A my tlieskame!