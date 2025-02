Prešporský bál 2025, Sisa Sklovská s manželom Jurajom Lelkešom (Zdroj: Ján Zemiar)

Inak tomu nebolo ani na Prešporskom bále, kde ohúrila nielen dobrou náladou, ale aj svojou róbou. Oveľa väčším prekvapením však bol pôvod samotných šiat. „Tieto šaty mali premiéru pred štrnástimi rokmi... Ja mám neskutočný šatník a veľmi veľa šiat, tak som sa rozhodla do tej skrine nazrieť,“ prekvapuje svojimi slovami Sisa. A musíme povedať, že vyzerala skvele!

Speváčka siahla po vskutku rafinovanej róbe z dielne módneho guru Borisa Hanečku, ktoré však kvôli plesu museli prejsť úpravou. „Boris musel tie šaty zúžiť, to som pyšná, hrdá sama na seba,“ dodáva Sisa, ktorá aj po 60-ke dokazuje, že vek je len číslo a pýši sa dokonalými krivkami. V krajčírskej dielni Borisa Hanečku sa však nepotrápili len so Sisou, ale aj s Jurajom, ktorý k outfitu speváčky dokonale ladil. „Boris sa modlil, aby látka zo Švajčiarska došla. Podľa Lagerfelda je ušitá košeľa, šili ju od pol jedenástej ráno do piatej večera, ale je to tu,“ odhaľuje strastiplnú cestu ich večerných outfitov Sisa. Manželia vyzerali na plese úžasne, no ako sme sa dozvedeli, Sisa si pred tým prešla hotovým peklom!

Sisa Sklovska si obliekla 14 rokov staré šaty: Musela ich ZÚŽIŤ, ale... Prečo TOTO robí svojmu TELU?! (Zdroj: NaJa/Ján Zemiar/Tomáš Hambálek)