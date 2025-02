2. univerzitný ples v Trnave. Na snímke Štefan Skrúcaný (Zdroj: Ján Zemiar)

Uplynulý víkend sa v Trnave plesalo! Pod záštitou ministra školstva SR Tomáša Druckera sa tam konal 2.univerzitný ples, ktorého moderátorom bol herec a zabávač Štefan Skrúcaný. Ten sa celý večer venoval práci a parketu sa vyhýbal ako čert krížu.hovorí s humorom sebe vlastným herec a moderátor.

Na Univerzitnom plese sa to hemžilo mnohými známymi osobnosťami, medzi ktorými mal Skrúcaný nejedného kamaráta. A hoci je veľmi príjemné vidieť toľko známych tvárí, bola tu aj druhá strana mince - Skrúcaného dlhoroční kamaráti sa totiž museli zmieriť s tým, že si s ním neštrngnú. „Nie je dobré, a niekedy sa to stáva, že za moderátora už tombolu moderujú usporiadatelia... snažím sa tomu vyhnúť,“ prezrádza so smiechom. Ako však vyzerajú jeho rána po takýchto akciách? Zabávač prezradil, aký si na seba uplietol bič a dokonca odhalil aj identitu krásnej dámy, ktorá mu robila spoločnosť. Erika to totiž nebola!

Skrúcaný nechal Eriku doma a na ples zobral výnimočnú ženu: Wau, kto je táto šarmantná dáma?! (Zdroj: NaJa/Ján Zemiar/Tomáš Hambálek)