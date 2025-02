Herectvo ho neuživí? Gynekológ z Mama na prenájom si našiel iný džob: Čakali by ste všetko, len toto nie

(Zdroj: TV Markíza)

Obľúbený herec Peter Kiss sa po novom venuje asistenčnej službe pri autonehodách. „Prídem na miesto nehody, pomôžem tým dvom stranám vypísať správu o nehode, dohodiť po prípade servis, ak potrebujú, alebo náhradné vozidlo,“ prezradil.

K tejto netradičnej práci ho paradoxne priviedla autonehoda. „Mám také medziobdobie, čo sa týka herectva. Ale chytilo ma to a fakt ma to baví. Spísal som papiere môjmu svokrovi, pár týždňov na to sa stala nehoda kolegyni Kristínke Siskovej. Tam som bol tiež, pretože som išiel pre teraz už moju manželku. Na miesto prišiel ten pán z asistenčnej služby, keď už som to tam ja riešil. Dali sme sa do reči a moja manželka sa spýtala, či niekoho nehľadajú. A už sa to nejako vyvinulo,“ opísal herec v relácii Milujem Slovensko, kde sa objavil ako súťažiaci v tíme Adely Vinczeovej. A to nie je jeho jediný "výstrelok" – vo voľnom čase sa venuje aj včelárstvu!

Okrem netradičného povolania prežíva Kiss aj krásne obdobie v súkromí. V novembri 2024 sa oženil so svojou partnerkou Anetkou, ktorá pracuje ako lekárka. Svadba sa konala 23. novembra a zúčastnilo sa jej 75 hostí z umeleckej aj lekárskej sféry.

Kiss nie je len seriálovou hviezdou Mamy na prenájom, ale objavil sa aj v ďalších televíznych projektoch. Fanúšikovia si ho môžu pamätať zo seriálov Červené pásky, Svätý Max či Einstein. Napriek tomu, že herectvo miluje, nebojí sa skúšať nové veci a zdá sa, že sa v pomoci vodičom v núdzi našiel. Ktovie, možno ho raz uvidíme aj v úlohe záchranára na obrazovkách!