Čerstvý ŽENÁČ Milanko z markizáckej Mamy na prenájom: Prezradil DETAILY SVADBY!

Peter Kiss s manželkou Anetkou (Zdroj: TV Markíza)

Peter Kiss sa s lekárkou Anetkou zoznámil v bratislavskom Sade Janka Kráľa. A tam, kde to celé začalo, herec svoju lásku požiadal aj o ruku. No a presne do roka a do dňa sa napokon konala aj svadba. Tá prebehla 23. novembra... A teraz pre týždenník Báječná žena odhalil detaily ich veľkého dňa.

Na svadbe sa vraj stretlo 75 hostí z lekárskej a umeleckej oblasti a hoci bol obrad civilný, dočkali sa aj hranej cirkevnej ceremónie. „Mali sme aj taký akože cirkevný obrad, keď nás oddal spolužiak, to bola tiež taká humorná vsuvka,“ prezradil Kiss. A snaha vraj počas večera bola aj o dodržiavanie tradícií. Hneď prvá však nevyšla... Po obrade mali totiž rozbíjať tanier.

„Ako som držal ten tanier, povedal som, že sme sa rozhodli tento tanier nerozbiť, pretože n a mojej strane rodiny už bolo dosť črepín. Preto sme sa rozhodli, že tento tanier bude symbolizovať to, nech táto rodina už zostane pokope, nech sú všetci zdraví a nech proste držíme spolu. A mali sme čepčenie, to už bolo také klasické, pekné,“ priznal. A aby to bolo naozaj všetko tip-top, otec do miestnosti, kde sa svadba konala, dokúpil dokonca prah, aby jeho syn mohol nevestu cezeň preniesť.