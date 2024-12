Svadby roka 2024: Legendárny spevák, krásna Miss, seriáloví herci aj hviezdy reality šou sú už v chomúte!

(Zdroj: Instagram K.J.)

Richard Müller a Vanda Wolfová

Legendárny slovenský spevák Richard Müller si po 17 rokoch vzťahu povedal „áno“ s českou manažérkou Vandou Wolfovou. Obrad sa konal v septembri na Morave za účasti približne stovky hostí, medzi ktorými nechýbali ani jeho deti z prvého manželstva a ich spoločný syn Markus. Müller, ktorý predtým tvrdil, že sa druhýkrát neožení, zmenil názor po svojich 63. narodeninách.

Modelka Soňa Štefková sa vydala za svojho partnera Erika vo viniciach Svätého Jura. Júnová veselica zaujala originálnymi prvkami, akými boli napríklad boli alpaky a hudobný program od Dary Rolins. Nevesta mala jednoduché, no elegantné šaty, zatiaľ čo ženích zvolil krémový oblek a barefoot obuv. Po svadbe manželovi venovala krásne vyznanie: „Milujem ťa Erik Schwarcz, otec mojej dcéry, muž môjho života a som hrdá, že budem nosiť Tvoje meno.“

Obľúbený herec, známy zo seriálu Mama na prenájom, sa v júni oženil so svojou veľkou láskou. Svadba bola utajená, no radostnú novinku prezradili jeho kolegovia, ktorí zdieľali fotografie z ich veľkého dňa. „Všetko najlepšie na vašej ceste životom vám praje tím Kvetná!" napísal k záberu Adam Bardy , na ktorom je zachytená aj krásna nevesta. O Erikovom súkromí sa toho veľa nevie. Prísne si ho stráži. Ako je však zo sociálnej siete Instagram jasné, jeho vyvolená sa volá Lucia.

Aj obľúbený televízny gynekológ Milan Staviarsky zo seriálu Mama na prenájom vstúpil tento rok do chomúta. Svoju partnerku, lekárku, požiadal o ruku na symbolickom mieste – v Sade Janka Kráľa, kde sa kedysi spoznali. Ich veľký deň sa uskutočnil presne do roka a do dňa od zásnub, a to počas novembrového víkendu. Momenty šťastia zo svadby zdieľal herec na svojom instagramovom profile, no čo zrejme zaujalo všetkých fanúšikov bez rozdielu, bola fotografia jeho vyvolenej z boku. Môžeme čakať novinku, že Peter Kiss sa stane už čoskoro otcom?

Štyridsaťpäťročná herečka je od septembra vydatou pani. Áno, a to hneď dvakrát (najprv v češtine a potom taliančine), povedala talianskemu manažérovi pivovarov, Giuseppemu Mele. Svadba sa konala pri Jadranskom mori. Na svadbe nemohol chýbať ani herečkin otec, legendárny Bolek Polívka, ktorý ju priviedol k oltáru. Žiaľ, mama aj „macocha“ Anny Polívkovej museli počas jej svadby v talianskom Bari ostať pre vážne zdravotné problémy doma, čo si budú podľa ich vlastných slov navždy vyčítať.