Herec Fašiang odhodil všetky zábrany: Ľadový kúpeľ s hereckými kolegyňami

Marek Fašiang (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Herec Marek Fašiang a jeho kolegovia zo seriálu Mama na prenájom si to poriadne (ot)užili! Na sociálnych sieťach sa objavili zábery, na ktorých sa markizácki herci ponárajú do ľadovej vody s teplotou len 3,3 stupňa Celzia. A nešlo len o adrenalínový zážitok – celá akcia mala aj hlbší rozmer.

Do studenej vody sa spolu s Fašiangom odvážili aj Tomáš Sitkey, Kristína Sisková, Peter Kiss a ďalší známi herci. Skupina sa rozhodla podporiť dobrú vec a pri fotkách nechýbal ani popis: „Dnešný ľadový kúpeľ na podporu ľudí bez domova.“ Otužovanie pritom nie je len o prekonávaní samého seba – má množstvo zdravotných benefitov. Pravidelné ponáranie sa do studenej vody zlepšuje krvný obeh, posilňuje imunitný systém, znižuje stres a podporuje duševnú pohodu.

Marek Fašiang a jeho seriáloví kolegovia sa rozhodli pomôcť spoločne dobrej veci. (Zdroj: Instagram)

Herci sa najskôr zapózovali na brehu v plavkách, aby následne odvážne vošli do vody. Fotografie zachytávajú úsmevy aj červené telá od mrazivej vody, no zdá sa, že nikto neľutoval! Hereckí kolegovia tak ukázali nielen odvahu, ale aj srdce na správnom mieste. Akcia mala aj charitatívny rozmer, keďže svojím výkonom chceli upozorniť na tých, ktorí čelia zime každý deň a nemajú možnosť zohriať sa v teple domova. Čo poviete, vyskúšali by ste si niečo podobné?