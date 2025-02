Štýl à la Madonna! Speváčka po šesťdesiatke šokovala outfitom na pódiu! Fúha, veď ona má IBA...

Českej speváčke Báre Basikovej odvaha rozhodne nechýba. (Zdroj: Instagram BB)

PRAHA - Má odvahu, sebavedomie a dokazuje, že ani po šesťdesiatke nepatrí do starého železa! Česká speváčka Bára Basiková (61) nemá problém ukázať telo a nosiť outfity, na ktoré by si netrúfli ani omnoho mladšie kolegyne. Na galakoncerte pritiahla všetky pohľady – a stačilo jej na to len sako, sieťované pančuchy a nohavičky.