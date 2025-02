DRÁMA v slávnej rodine: Preissovci svoju nevestu nechceli ani vidieť! Trvalo roky, kým ju prijali

Viktor a Jana Preissovci (Zdroj: ČT)

Preissovci sa so synovou voľbou nevedeli stotožniť hneď z viacerých dôvodov. Keď sa totiž Martin s Martinou zblížili v Národnom divadle, obaja boli zadaní! Herečka bola vydatá za dirigenta Romana Válka (59) a Martin bol ženatý s Klárou, s ktorou mal dcéru Viktorku (22). Keď medzi nimi preskočila iskra, slávnym rodičom sa to vôbec nepáčilo! „Naši ju nechceli. Mysleli si, že ma zadusí alebo niečo také. A že v jej prípade rozmýšľam niečím iným než mozgom. Tak to videli. Tam to bolo dlho nepriestrelné,“ priznal pre český denník Aha! Martin Preiss, ktorý si dobre uvedomoval, že jeho rodičia majú o ideálnej partnerke pre neho úplne inú predstavu.

Sama Martina cítila, že v rodine nie je vítaná. Podľa Preissovcov bola nepredvídateľná a priveľmi temperamentná. „Asi som nebola štandardná žena, akú by si vedľa Martina predstavovali. Som trošku viac spontánna a otvorená,“ priznala herečka, ktorá so situáciou nemohla nič robiť. „Dokážem pochopiť, že som na rodinu, ktorá žila dlho na Vinohradoch, bola moc. Vo všetkých smeroch,“ dodala otvorene. Na chladné prijatie si musela jednoducho zvyknúť!

Čo nakoniec zlomilo odpor slávnych svokrovcov? Láska! Preissovci videli, že ich syn je do Martiny bezhlavo zamilovaný, a napokon museli uznať, že ich vzťah nie je len chvíľkové poblúznenie. „Tá spontánnosť, otvorenosť a srdečnosť zo mňa priamo sršali a oni sa tým nechali strhnúť. Nechali sa do toho vtiahnuť a idú v tom člne so mnou dodnes. Dnes som súčasťou rodiny do tej miery, že ich vnímam, akoby boli moji druhí rodičia,“ prezradila herečka v rozhovore pre Lidovky. Napokon sa tak z veľkého napätia stalo pevné rodinné puto. No kým si ho Martina vybudovala, prešla si poriadnym peklom!

Jana Preissová patrí medzi najkrajšie herečky zlatej éry československého filmu. Jej nežná tvár s dokonalými črtami ju predurčovala na úlohy osudových žien. Najviac sa do pamäti divákov zapísala ako baletka a slobodná mamička v ikonických rodinných filmoch Ako vytrhnúť veľrybe stoličku a Ako dostať otecka do polepšovne. Viktor Preiss je zase legendou českého divadla, televízie aj dabingu. Diváci ho milovali v seriáloch ako Synovia a dcéry Jakuba sklára či Četnické humoresky, no nezabudnuteľné sú aj jeho divadelné úlohy a dabingové majstrovstvo – jeho hlasom prehováral napríklad legendárny Hercule Poirot.