Twiinska odhodila šaty: Aha, takto vyzerá v bikinách! FOTO

Veronika Nízlová z dua Twiins (Zdroj: Ján Zemiar)

Speváčka Veronika Nízlová, známa z dua Twiins, opäť raz potvrdila, že krása nemá žiadne hranice. Pred zrkadlom si vyskúšala viacero modelov plaviek a s obrovským sebavedomím predviedla svoju postavu, ktorá si zaslúži obdiv. V jednoduchých, no štýlových bikinách pôsobila prirodzene, žensky s úprimným úsmevom a zdravou dávkou istoty. To, čo udivuje, nie je len výber plaviek, ale najmä to, ako Veronika s láskou prijíma svoje telo.

Aj po pôrode 3,5-ročnej dcérky Ney sa nebojí ukázať svoje krivky v bikinách. Mnoho žien totiž po pôrode zápasí so stratou sebavedomia a obavou obliecť si plavky. Veronika však svojím príspevkom jasne ukazuje, že aj mama môže byť krásna, sexi a hrdá na svoje telo. Svojou odvahou a otvorenosťou dodáva iným ženám silu a povzbudenie, aby sa nebáli ukázať samé seba také, aké naozaj sú. Pod jej príspevkami sa okamžite strhla lavína pozitívnych komentárov. Fanúšikovia nešetrili chválou. FOTO nájdete v galérii.