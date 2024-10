Nela Pocisková (Zdroj: Ján Zemiar)

Nela Pocisková zažíva mimoriadne hektické obdobie. S vydaním svojho nového albumu Cesta sa jej pracovný kalendár ešte viac naplnil a čaká ju množstvo projektov. „Teraz konkrétne mám veľa práce, pretože september a október sú mesiace, kedy sa všetko spustí. Teraz mám prváčku, všetky povinnosti, krúžky, do toho robím na jednom televíznom projekte, ktorý natáčam, za chvíľočku začína Let’s Dance turné, kde som sa objavila. A do toho vydávam album Cesta a neskôr s tým albumom chceme takéto mini turné po Slovensku, ktoré bude v decembri," prezrádza Nela o svojom aktuálnom nabitom programe.

Na koncertnom turné však Nela nebude stáť na pódiu sama a fanúšikovia sa múžu tešiť aj na hostí. „Áno, a budú dokonca dvaja, pretože sa budú striedať v určitých mestách. Jeden z nich bude Filip a jeden z nich bude Majself, ktorý príde na zopár koncertov," neskrýva nadšenie Nela, ktorá tak bude opäť stáť na pódiu so svojim partnerom Filipom Tůmom. Turné bude podľa jej slov veľkolepé a prinesie fanúšikom nezabudnuteľný zážitok. „Dúfam, že všetko vyjde ako má... Minulý rok som si to trošku vyskúšala s kapelou a chalani úžasne hrajú, takže naživo budeme mať sláčikové kvarteto, dychové nástroje, vokalistov a aj hostí," prezrádza pikošky z pripravovaného minitour Nela. Tá sa fanúšikom predstaví v štyroch mestách a to Prešov, Košice, Bratislava a Tatranská Lomnica.

Poznáme mená hostí na Pociskovej mini turné: Z tej správy budú fanúšikovia hotoví! (Zdroj: NL/TH)