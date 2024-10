Tlačová konferencia Fight Night Challenge. Fiki Sulík (Zdroj: Ján Zemiar)

Filip Sulík, ktorý je synom politika Richarda Sulíka, je „ťažký oriešok“. Hovorí na plné ústa všetko, čo si myslí a servítku si pritom pred ústa nekladie. Rád vyvoláva kauzy a problémov s rôznymi influencermi, exfarmármi, účastníčkami Ruže pre nevestu či aj samotným ženíchom Radkom mal viac než dosť. V poslednom čase mu však učaroval box a dostal sa aj do organizácie Fight Night Challenge. Nedávno potvrdil vzťah s novou frajerkou, ktorá ho sprevádzala aj na poslednej tlačovej konferencii NFC. Keďže je však Filip odvážny nielen v ringu, ale aj vo vyjadrovaní svojich názorov, chceli sme vedieť, či by niekedy chcel vstúpiť aj do politického ringu. „Vždy som vravel, že nie, ale možno aj hej…“ priznal Filip, ktorý chce nabrať ešte skúsenosti a vedomosti. „Jedného dňa je to možné, lebo ani nie že by som chcel niečo ultra zmeniť, ale som taká výrazná povaha a možno ma to tam prirodzene pritiahne“, otvorene hovorí syn politika.

Pýtali sme sa aj na to, ktorý z politikov mu je najsympatickejší a kto naopak najnesympatickejší. Niektorí sa možno budete čudovať, ale sympatický mu je politik, o ktorom povedal: „Príde mi taký, ako z filmu… on je už ako taká filmová postava, o ňom by fakt mohol byť film. Fascinujúca osobnosť.“ Koho tým myslel? To si už vypočujte vo videu.

Škandalózny Sulíkov syn si kopol aj do politikov: Týchto neznáša a FÍHA, koho VYCHVÁLIL do neba! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)