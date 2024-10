Martin Madej už má toho plné zuby, vyráža do protiútoku: Áno, ja som ten BOBI!

Martin Madej (Zdroj: Ján Zemiar)

Spevák Martin Madej, ktorého si mnohí stále spájajú so skladbou „Bobi“, má za sebou už poriadny kus cesty. Dnes je nielen členom úspešnej a cappelly Fragile, ale po rokoch sa vrátil aj na divadelné dosky. No ako sám priznáva, práve začiatky v a cappelle neboli jednoduché. „Prvé dva-tri roky, kým sa človek naučí, ako to funguje v a cappellovom speve, je to poriadny záhul. Ale potom si už začnete užívať tú súhru, veselosť a muziku na pódiu,“ hovorí Madej. A hoci na pódiu vždy srší energiou, priznáva, že má aj chvíle, kedy mu nie je do spevu. „Áno, je ich veľa, ale zvyčajne trvajú po tie prvé dva-tri kroky na javisko. Potom vyjdem na pódium, vidím ľudí a poviem si – mám možnosť stáť na pódiu, nejako týmto ľuďom zlepšiť náladu dnes večer a to každého z nás, či už Fragilu alebo iných hercov a spevákov dobije energiou.“

Koncerty skupiny Fragile sú vždy sprevádzané smiechom a skvelou zábavou a Matej je skvelý šoumen. „Snažíme sa byť čo najuvoľnenejší, aby sme se aj my mali z toho čo najviac zábavy, potešenia,“ dodáva s úsmevom. Napriek tomu, že Madej je už dávno dospelý, prezývka „Bobi“ ho stále sprevádza. „Ľudia za mnou stále chodia a hovoria: Ty si ten Bobi! Tak teraz už vyrážam do protiútoku,“ smeje sa spevák. Čo však nemá - a to vedome - je pes. „Na psa nemám čas, je to veľká starostlivosť. Máme doma morčiatka a to nám zatiaľ stačí,“ priznáva.

Okrem hudobných vystúpení vo Fragile sa sympatický umelec nedávno vrátil aj do divadla. „Dal som si na chvíľku pauzu a venoval som sa najmä spevu a Fragilu, a teraz v DPOH skúšam už tretiu hru. Bude sa volať Spasiteľ z dolných honov. Je to veľmi zaujímavý obraz dnešnej doby, ktorý hovorí o tom, že keď nemáme v poriadku tie najmenšie články našej spoločnosti, tak ani tá spoločnosť ako celok nemôže fungovať.“

Spevák však prežíva šťastné obdobie aj v súkromí. „Ja už som viac ako rok v chomútiku, som šťastný prešťastný s mojou drahou, keďže sa veľmi málo vidíme,“ prezrádza so smiechom a vo svojich slovách pokračuje. „Ja hovorím, že základ každého manželstva je, aby tá druhá polovica bola váš najlepší kamarát a to sa nám zatiaľ darí, máme úžasné 6-ročné dieťa, ktoré nastúpilo do školy, takže teraz väčšinu našej energie míňame na to, aby sme dohodli logistiku." Na otázku, či plánujú druhé dieťa, však odpovedal s úsmevom a tajnostkársky.

Madej krst (Zdroj: NL/Ján Zemiar)