KRST albumu Nely Pociskovej: Podporiť ju prišli aj DETI a... AHA, čo pre ňu spravil Tůma!

Krst albumu Nely Pociskovej. (Zdroj: Ján Zemiar)

Nela Pocisková vydala svoj druhý štúdiový album s názvom Cesta, ktorý je pre ňu výnimočným projektom. A pri tejto príležitosti sa včera večer konal jeho krst. Krstnou mamou sa stala úspešná speváčka Celeste Buckingham. „Názov CESTA som zvolila, pretože bude mapovať 4 roky od môjho návratu z materskej dovolenky. Priznám sa, mala som obdobie, kedy som si vravela, že už som sa posunula inde, ale potom som si povedala, že ho vydám, pretože tie skladby sú súčasťou mojej životnej cesty a album vnímam ako môj zápisník. CD bude mať 12 skladieb,“ predstavila Nela Pocisková prednedávnom svoju novinku.

Okrem Celeste sa Nelinho krstu zúčastnili aj známe tváre. Do spoločnosti zavítali napríklad manželka rapera Majselfa Júlia Švehlová, speváčka Emma Drobná, Zuzana Kanócz s Jurajom Lojom či Bibiána Ondrejková s dcérou. Samozrejme, nechýbali ani Pociskovej srdcu najbližší ľudia. Dcérka Lianka a syn Hektor maminku veľmi podporovali. No a manžel Filip Tůma si pre ňu prichystal aj poriadne prekvapenie. Keďže včera umelkyňa neokrstila len svoj album, ale oslávila aj 34. narodeniny, manžel za ňou vybehol na pódium a doniesol jej kyticu. Objal ju a spoločne s davom jej zaspievali "Happy birthday to you" (Všetko najlepšie, pozn.red.). Všetky fotografie z krstenia nájdete v galérii vyššie. Dojemné gesto Filipa Tůmu si môžete pozrieť vo videu.

KRST albumu Nely Pociskovej: Aha, aké prekvapenie prichystal pre ňu Tůma! (Zdroj: Ján Zemiar)

Vydaním nového albumu prináša aj mini turné. Na koncertnom turné však Nela nebude stáť na pódiu sama a fanúšikovia sa múžu tešiť aj na hostí. „Áno, a budú dokonca dvaja, pretože sa budú striedať v určitých mestách. Jeden z nich bude Filip a jeden z nich bude Majself, ktorý príde na zopár koncertov," prezradila. Listky na koncerty si môžete zakúpiť nižšie.