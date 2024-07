Známa Slovenka s plačom prehovorila o NEVERE: Frajer ju PODVIEDOL s fanúšičkou... Mali sa brať!

Podviedol ju! (Zdroj: pixabay.com)

Nina Skalíková je celebritná fotografka. Pred objektív sa jej postavilo mnoho známych ľudí ako napríklad herec Mario Cimarro s Broňou Gregušovou, speváčka Sima, podnikateľka Lucia Almaksus či speváčka Ronie. V súkromí dlhé roky tvorila pár so slovenským raperom Matejom Gabrišom známym pod pseudonymom Gabryell z hudobnej skupiny Nerieš. Ich vzťah bol zo začiatku idylický, no potom priešiel rozchod. Párik si však znova dal šancu. Spočiatku bolo všetko ružové, no teraz Nina zverejnila video, v ktorom s plačom svojim fanúšikom oznámila, že ju jej partner podviedol.

Nina Skalíková s bývalým partnerom (Zdroj: Youtube Girls Gone Wild)

„Toto bude asi najviac surové video, aké som kedy urobila, najviac ponižujúce, ale ja som tak strašne zničená, že neviem ako inak...“ začala v úvode. Jej slová sprevádzal bolestivý plač. „Bola som 2,5 roka vo vzťahu s Gabryellom. Bolo to krásne, bolo to ťažké, bolo to veľmi ťažké niekedy, občas v niektorých situáciách som mala pocit, že skončím na psychiatrii. Samozrejme, aj ja som robila chyby, zrkadlili sme si veľa vecí, prekračoval moje hranice neustále a ja som vedela, že v tom vzťahu nechcem zotrvať, len som čakala na nejaký moment a ten moment prišiel a konečne som sa dokázala rozísť a odísť na polrok,“ pokračovala.

„Za ten polrok tvrdil, že sa zmenil, áno, po tomto videu budem asi strašne hlúpa a naivná, ale proste ja som ho hrozne milovala a naveľa naveľa som sa k nemu vrátila. Mali sme sladké obdobie, boli sme strašne šťastní, choval sa ku mne krásne. Potom to zase začalo zbiehať do tých starých chodníčkov, ale totálne som mu verila, totálne som ho ľúbila až kým som nebola teraz v Chorvátsku... Chceli sme sa brať, chcel ma požiadať o ruku. Tak vážne a dobré to bolo. No a vo štvrtok som sa dozvedela, že v nedeľu si doniesol domov nejakú mladú k*rvu, fanúšičku, ktorú tam j*bal na našej posteli v našej domácnosti,“ povedala a totálne sa zrútila. Jej bývalý partner to síce zaprel, ale fotografka priznala, že má isté dôkazy. Zverila sa, že je totálne na dne a namiesto toho, aby sa jej ospravedlnil, tak jej vynadal a blokol si ju. Nižšie nájdete jej celé vyjadrenia.