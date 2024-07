Šokujúce ODHALENIE markizáckeho farára: DROGY... Spôsobili mu PSYCHICKÉ PROBLÉMY!

(Zdroj: Profimedia )

PRAHA - Syn Veroniky Žilkovej, český herec Vincent Navrátil (27), je na Slovensku známy predovšetkým hlavnou úlohou v markizáckom seriáli Svätý Max. No aktuálne je okrem herca aj podcasterom. Jeden má so sestrou Agátou Hanychovou. No a v ňom prezradil svoje zlé skúsenosti s drogami. Spôsobili mu psychické problémy!