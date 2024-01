Z tohto Agátu PORAZÍ: Jej BRAT si zastal Prachařovu partnerku... Je SKVELÁ a mám ju rád!

PRAHA - Už je to zopár dní, odkedy sa Agáta Hanychová (38) opäť teší z titulu "pani". Svoje áno povedala bývalému partnerovi Mirkovi Dopitovi, s ktorým sa pred časom dala dokopy, no a 29.12.2023 dvojica vystrojila svadbu. Hanychovej prechádzajúcim manželom bol Jakub Prachař (40), ktorý je zároveň otcom jej dcérky Mie. No a nie je žiadnym tajomstvom, že bývalí manželia nevychádzajú práve ukážkovo...

Agáta a Jakub síce nezostali práve "najlepší kamaráti", no k hercovi má blízko jeho bývalý švagor - Hanychovej brat Vincent Navrátil. Ten nemá na adresu Prachařa jediného škaredého slova a ešte lepšie vychádza s jeho partnerkou, herečkou Sarou Sandevou. Sára a Vincet si dokonca zahrali v tom istom seriáli a priateľmi sú už od čias, kedy študovali na konzervatóriu.

Vincent Navrátil, Veronika Žilková a Agáta Hanychová (Zdroj: Profimedia )

O tom, že ich vzťahy sú nadštandardne dobré, svedčia aj Navrátilove vyjadrenia na adresu Jakuba a Sáry. „Nemáme jediný dôvod, aby medzi nami bola negatívna energia. Nestalo sa vôbec nič zlé, to, že ona je s otcom mojej netere, je pre mňa príjemné a som rád, že je v blízkosti mojej rodiny. Som rád, že je to práve ona, pretože Sara je naozaj skvelé dievča a mám ju veľmi rád," vyjadril sa pre extra.cz Navrátil, čím dal jasne najavo, že potýčky medzi jeho sestrou a bývalým švagrom sa ho nijak netýkajú.

Nedá sa však povedať, že by so Sarou a Jakubom trávil aj svoj súkromný čas. Nuž ale, to sa časom možno zmení... „Spoločne sa nestretávame, je to rozdelené a je to asi dobre, každý chce mať svoj život. Dúfam, že v budúcnosti už budeme mať také zahojené rany, že to bude zase v poriadku," povedal Vincent, ktorý zároveň vyjadril potešenie, že "macochou" jeho neterky Mie je práve Sára.

(Zdroj: profimedia.sk)

„Ja mám Kuba a jeho rodinu veľmi rád. To, čo sa stalo medzi Jakubom a Agátou, je prirodzená vec a myslím, že ten rozchod nakoniec priniesol pre obe strany veľa dobrého. Kubovi rodičia Miu milujú a ja som rád, že práve Sara robí Mie nevlastnú mamičku," dodal Navrátil.

(Zdroj: Instagram A.H.)