Topmodelku Kocianovú požiadal finančník o ruku: ZÁSNUBY v exotike... Aha na ten PRSTEŇ!

Michaela Kocianová (Zdroj: Ján Zemiar)

Prvýkrát sa Michaela Kocianová s novým priateľom objavila v spoločnosti minulý rok na finále Elite Model Look v Prahe. Tam si svoju novú lásku nevedela vynachváliť. „Je to krásny chlap, šarmantný, so zmyslom pre humor,“ opísala nám topmodelka Rafíka, ako svoju polovičku volá. Jeho skutočné meno je Rafic Said a je úspešným londýnskym podnikateľom a finančníkom.

„Zoznámili sme sa v Paríži cez jednu moju veľmi dobrú kamarátku, ona nás vlastne zoznámila a následne sme sa potom spolu stretli v lete a nejako to celé tak proste vypálilo a je to také v začiatkoch, ale som spokojná, takže som veľmi rada,“ prezradila nám vtedy Kocianová, ktorá sa už čoskoro vrhne do plánovania najdôležitejšieho dňa svojho života.

Rafic ju totiž na exotickej dovolenke požiadal o ruku. „Môj bláznivý parťák na celý život,“ napísala k záberu so svojou láskou a na jej prste vidno žiarivý diamantový prsteň. Že sa dvojica zasnúbila, pochopili okamžite aj Michaelini sledovatelia, ktorí jej v komentároch začali hromadne gratulovať. A my sa ku gratuláciam pridávame!