Čerstvý VZŤAH v šoubiznise: Slovenská kráska ukázala NOVÉHO priateľa... Je to finančník z Londýna!

Michaela Kocianová (Zdroj: Ján Zemiar)

PRAHA - Už nie je sama! Vo februári priznala v šou Neskoro večer, že je opäť sama. Dlho však bez lásky nezostala. Slovenská topmodelka Michaela Kocianová (34) svojho nového priateľa priviedla rovno do spoločnosti. Zbalila sympatického finančníka z Londýna!

Slovenská topmodelka Michaela Kocianová má rozprávkovú kariéru, no doposiaľ veľmi šťastie v láske nemala. Nevyšiel jej napríklad vzťah s exmanželom Madonny, Guyom Ritchiem či českým moderátorom Leošom Marešom. Krach posledného vzťahu oznámila vo februári rovno v televízii.

Dlho však sama nezostala. V stredu sa v českej metropole konalo česko-slovenské finále modelingovej súťaže Elite Model Look a Kocianová tam neprišla sama. Spoločnosť jej robil záhadný muž v smokingu a bolo evidentné, že dvojica má k sebe bližšie, ako bežní kamaráti. Michaela napokon potvrdila, že ide o jej nového priateľa.

Zbalila finančníka z Londýna. „Nás zoznámila naša spoločná kamarátka a následne... Keďže každý žijeme v inej krajine a veľa cestujeme ja aj on pracovne, tak je to už nejakú dobu, ale ja som vždy taká tajomná a všetko si rada nechávam pre seba. Po dlhej dobe je v Prahe a je tu so mnou,“ porozprávala českému Blesku Kocianová s tým, že jej nový priateľ sa volá Rafík.

