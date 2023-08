Známa Slovenka si plní detské sny: Po vlastnej zmrzline... Ďalší BIZARNÝ biznis plán!

Saša Gachulincová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Slovenská topmodelka Saša Gachulincová, ktorá patrí do "rodiny" prestížnej modelingovej agentúry Elite Model Look, sa rozhodla, že si bude plniť svoje tajné detské sny a zdá sa, že sa jej v tom darí. Popri modelingu sa zamerala aj na gastro sektor a nedávno si otvorila svoju vlastnú zmrzlináreň. No a tam jej biznis plány zďaleka nekončia.

Na prvý pohľad by mohlo vyzerať ako totálny paradox, že známa slovenská modelka otvorí svoju vlastnú zmrzlináreň. Počas Media party TV Markíza nám v rozhovore vysvetlila, prečo sa zamerala na letnú ľadovú pochúťku a dozvedeli sme sa ešte viac. Ako nám sama povedala, zaumienila si plniť si svoje sny z detstva.

„Ja som odjakživa milovala sladké, ešte ako dieťa, a teda plním si postupne všetky svoje sny. Najprv to bol modeling, potom nejaké herectvo, trošku spev a nejaký tanec a jedným z tých detských snov bola aj zmrzka, akože mať nejakú zmrzku alebo naberať zmrzku,“ vysvetlila nám Saša a vzápätí nás prekvapila so svojím ďalším bizarným biznis plánom. Chcela by totižto predávať aj ďalšiu populárnu maškrtu.

„Cukrovú vatu, som si zatiaľ nesplnila,“ poodhalila kráska svoje budúce tajné sny, ktoré sa opäť týkajú sladkej bomby a pokračovala v tom, že to nie je veru jednoduchý špás a len tak, ako sa hovorí, med lízať. „Je to dosť náročné. Som prvých pár mesiacov v gastro biznise. Je to akože peklo na tom Slovensku. Ja som si vždy vážila všetkých kuchárov aj čašníkov. Keď mi to chutí, tak to pochválim, keď mi to nechutí, tak radšej poviem recenziu, aby sa ten podnik, alebo ľudia zlepšili, ale fakt, ako pracovať s ľuďm,i je to peklo,“ podotkla blondínka.

No zdá sa, že jej pochúťka je žiadaná a dokonca dostala od zákazníkov takúto požiadavku a podľa všetkého sa pohráva aj s týmto nápadom. „Všetci ma "nútia", aby som rozbehla, že by tá zmrzlina prišla aj k niekomu domov, takže nad tým skôr rozmýšľam, takéto aktivity by sme vymysleli, keby došla ďalšia vlna Korony,“ poznamenala kráska.

Nuž má to teda pekne premyslené. Každopádne okrem toho, že teraz je takpovediac nováčikom v gastro zameraní, je v prvom rade stále modelkou a už najbližšie, ako tvár zmienenej modelingovej agentúry vyššie, sa opäť predvedie na finále najprestížnejšej modelingovej súťaže Schwarzkopf Elite Model Look 2023, ktorá sa bude konať už budúcu stredu 30. augusta na Pražskom hrade.

Hoci sa Saša v modelingu pohybuje vyše 19 rokov, tak podľa jej slov stále máva pred prehliadkou istú dávku zdravej trémy. O tom sa však dozviete viac, ak si pozriete náš rozhovor, kde nám Saša porozprávala viac k samotnej súťaži, ale taktiež prezradila aj to, aký ďalší sen sa jej podaril splniť cez leto.