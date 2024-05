Víťazku Ruže vraj Markíza úplne ODSTRIHLA: Petrana poslala Markíze OSTRÝ ODKAZ!

(Zdroj: Instagram P.O.)

BRATISLAVA - Aktuálne na svoje veľkolepé finále čaká v poradí už druhá séria Ruže pre nevestu. To, ktorá dáma sa stane jej víťazkou, sa dozvieme už o pár dní, medzi tým sa však o slovo prihlásila prvá žena, ktorá tútou šou vyhrala - Petrana "Galatea" Oráčová. Tá sa nedávno objavila v premiére novej časti, ktorú televízia usporiadala v kine, avšak podľa všetkého tam neprišla na pozvanie z Markízy...

Keď sa prevalilo, že Petrana a televízny ženích Tomáš Tarr sa rozišli, istý čas bolo ticho. Napokon medzi nimi došlo k zopár slovným prestrelkám, no nevyzeralo to tak, že by s tým Markíza mala akýkoľvek problém. Víťazka Ruže sa objavila aj na zopár akciách, ktoré televízia usporiadala, avšak v poslednom období medzi pozvanými chýbala.

Petrana sa nezúčastnila ani prvého kino premietania Ruže, a to aj napriek tomu, že medzi hosťami boli iné nevesty ako napríklad Priscilla, Niki, Mirka či Marcela. No a podľa všetkého nebola osobne pozvaná ani naposledy, hoci sa tam objavila. Svedčí o tom príspevok, ktorý zverejnila na sociálnej sieti Instagram. A hoci televíziu nemenovala, je zjavné, že narážala práve na Markízu, ktorej venovala pomerne ostré slová.

„Dnes vidím, že to nie je až taká rarita, dostať sa na blacklist (čierny zoznam, pozn.red) určitej televíznej stanice len za svoj názor či svoju pravdu. Ale to nevadí, keďže dostať sa ich ‘vip’ eventy, na ktoré ťa tvrdohlavo nepozývajú, vôbec nie je ťažké," napísala k sérii fotografií z kina, kde drží ruže, no a na jednom zo záberov dokonca ukazuje veľavravný "prostredník"