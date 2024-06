PRVÉ slová ohrdnutej nevesty po konci Ruže: Cíti KRIVDU?!

Julie Hojdyszová (Zdroj: TV Markíza)

V piatok večer celé Slovensko spoznalo víťazku reality šou Ruža pre nevestu. Ženích Radko Urbanyak si za svoju vyvolenú vybral Stanislavu Lučkovú, dievča z východu. Češku Juliu poslal domov. Tá dala najavo, že sa do neho zaľúbila a jeho rozhodnutie ju veľmi sklamalo. Zo Srí Lanky tak odchádzala s plačom. O pár dní neskôr vyšlo najavo, že sa Stanke a Radkovi nepodarilo rozvíjať vzťah v realite. Víťazka Stanka sa k celej situácii vyjadrila ešte včera večer. Jej stanovisko si môžete pozrieť v galérii.

Po prvýkrát od finále verejne prehovorila aj ohrdnutá Julie. „Mám tu jednu vec, na ktorú sa ma stále pýtate. A znie tak, či ma nemrzí, že som nehrala hru, že som bola naozaj zaľúbená, že ak by som viac taktizovala a viac by som bola taká nedostupná, "urazená", akoby sme boli manželia 30 rokov, tak že by som si srdce Radka získala. Mňa to nemrzí, pretože podľa mňa pointa tej šou nie je hrať hru, ale byť zaľúbený," priznala.

„Takže ja som vždy hovorila, že ja nechcem vyhrať, mne nejde o to vyhrať, pretože k čomu by mi to bolo, keby som Radka nechcela a ak by on nechcel mňa - úplne k ničomu. Veľa ste narážali na to, keď sme Radkovi posielali aj tie odkazy tak, že ho baby presviedčali, aby si vybral ich, ja som v podstate povedala, hlavne nech si vyberiem srdcom a nech je šťastný i keď by si nemal vybrať mňa. A to bola celú dobu moja filozofia. Ja som mu vždycky vravela, nepozeraj sa na mňa, pozeraj sa na seba, rozhodni sa tak, ako to ty cítiš,“ pokračovala. „Nikdy som nepovedala, že to najlepšie som ja, nikdy som si to nemyslela,“ dodala s tým, že by si nedovolila tvrdiť, že je pre neho tá pravá.