Tomáš Tarr NÁHLE skončil v nemocnici: Brala ho záchranka!

Markizácky ženích nám už v minulosti v rozhovore povedal, že má isté zdravotné problémy, ktoré viac nešpecifikoval. „Momentálne som riešil svoje zdravie,“začal v úvode. „Mal som niečo zdravotné, nechcem to rozoberať do detailov, ale som sa zdržal na Slovensku kvôli tomu, že som sa musel dať zdravotne do poriadku,“ priznal pre Topky.sk. Teraz na svojom profile na Instagrame vystrašil všetkých svojich fanúšikov fotkou z nemocnice. Vzápätí hneď vysvetlil, čo sa stalo.

„Ahojte, dlžím vám vysvetlenie, pretože som dostal veľa správ o tom, čo sa stalo. Dnes som išiel z fitka na bicykli a cestou som skoro odpadol. Boli tam nejakí ľudia, ktorí mi pomohli a zavolali mi sanitku. Skončil som v nemocnici. Mal som vysoký tlak, tak mi dali nejaké lieky a nechali si ma tu na pozorovaní cez noc. Celkovo som však v poriadku, nemusíte sa báť a ďakujem za správy. Budem vás ďalej informovať, ale dúfam, že zajtra budem môcť ísť domov,“ zveril sa svojim sledovateľom a dodal nech všetci dodržujú pitný režim. Prajeme skoré zotavenie!

Archívny rozhovor

