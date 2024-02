PREKVAPENIE v Let's Dance: Do šou mieri HVIEZDA Divokého anjela!

(Zdroj: Telefé International/TV Markíza)

BRATISLAVA - Kompletná zostava súťažiacich, profesionálnych tanečníkov, aj moderátorov novej série Let's Dance je známa už týždeň... Markíza vtedy prezradila aj mená troch porotcov a mnohých prekvapilo, že by tento rok mali byť len traja. No nie je tomu tak. Televízia si totiž strážila veľké tajomstvo. Do šou mieri hviezda telenovely Divoký anjel!