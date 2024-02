Markíza odhalila PRVÉ NEVESTY z novej Ruže: Wau, tie sú ale SEXI!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Konečne je to tu! Už odkedy markíza odhalila identitu nového ženícha zo šou Ruža pre nevestu, diváci sa nevedeli dočkať, kedy spoznajú aj dievčatá. A televízia aktuálne ukázala prvé tri krásky, ktoré zabojujú o srdce Radka Urbanyaka. Aha, sú skutočne nádherné!

Anet (25):​

Šarmantná Anet sa narodila v Bratislave, aktuálne už niekoľko rokov pôsobí ako vizážistka na voľnej nohe. Preferuje zdravý životný štýl, ktorého sa drží už roky. Potrpí si na zdravú stravu, avšak jej slabosťou sú čipsy. Medzi jej hobby patrí cvičenie, joga, tanec a akýkoľvek pohyb. Miluje astrológiu a rada ju študuje. Každý chlap, s ktorým sa dostane na rande, dostane svoj rozbor osobnosti.

V láske a v šou Ruža pre nevestu hľadá Anet spriaznenú dušu, preferuje dlhodobé vzťahy. Jej partner musí byť aj jej najlepší priateľ. Vo vzťahoch je otvorená, úprimná a zvláda perfektne komunikáciu aj hádky. Miluje sa smiať a zmysel pre humor u jej muža nemôže chýbať. Inteligencia je pre ňu najviac sexy. Jej najväčším snom je mať s jej vyvoleným spokojnú a šťastnú rodinu.

Zobraziť galériu (6)



Sára (24):

​Atraktívna, vzdelaná, scestovaná a veľmi ambiciózna – taká je Sára Gregorová, ktorá sa narodila v Prešove. Má 24 rokov a väčšinu času žije v zahraničí. Zdržiava sa najmä v Česku, kde študuje. Príťažlivá Sára chce „bachelora“ zaujať najmä svojou cieľavedomosťou a inteligenciou. Všetok svoj čas venuje najmä štúdiu a zahraničným stážam v oblasti politiky a medzinárodných vzťahov. Rada cestuje a jej obľúbenou destináciou je Španielsko, kde pracovne trávi každé leto. Miluje zvieratká, o čom svedčí aj fakt, že má vytetované mená svojich štvornohých miláčikov. Rada trávi čas aj pomáhaním v útulku. Rozpráva plynule anglicky, francúzsky a španielsky.

Zobraziť galériu (6)





Lucy (24):

​Lucy je prirodzená, sebavedomá blondínka, ktorá svojím vzhľadom pripomína skôr krásku zo Škandinávie. Nie je to náhoda. Hoci sa narodila na Slovensku, blízku rodinu má aj na severe Švédska. Plynule hovorí tromi jazykmi. Je pripravená o lásku zabojovať, keďže odmalička sa venovala rôznym športom ako napríklad cyklistika, bežecké lyžovanie, plávanie. Napokon ostala pri biatlone, s ktorým reprezentovala aj Slovensko. Práve pomocou športu sa naučila nevzdávať sa a bojovať až do konca. Priznala sa, že lásku vníma ako hru, kde vyhrávajú najodvážnejší. V reálnom živote sa považuje za maximalistku, ktorá všetko robí na 100 % a viac. Lucy nemá problém začať konverzáciu s chlapcom, voči ktorému cíti sympatie, ale väčšinou sa to skončí kamarátstvom. Nemá vysnívaný výzor muža, skôr si zakladá na charaktere a vyžarovaní. Veľmi dôležité pre ňu je, aby mal jej partner zmysel pre humor.