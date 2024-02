TRPKÁ minulosť hviezdy Let's Dance Ďuricu: Byt zobrali EXEKÚTORI… Bol BEZDOMOVEC!

Ján Ďurica (Zdroj: Instagram J.D.)

Ján Ďurica aktuálne prijal pozvanie do šou Trochu inak s Adelou. Pred publikom ľudí otvoril svoju 13. komnatu a rozrozprával sa o svojej trpkej minulosti. Keď mal 13 rokov tak...

„Stala sa jedna taká vec, že jedného takého dňa, keď som bol vonku a hral som s chalanmi futbal, zrazu som prišiel domov a videl som, že mamina plače, takisto aj ocino a sedeli v obývačke a mamina len hovori, že proste musíme sa do rána vysťahovať, že proste zobrali nám byt. Exekúcia, hej. Neviem presne, čo sa tam stalo, ani som sa na to rodičov nikdy nepýtal. No a ráno to skončilo tak, že prišiel maminin brat na takom starom Olcite modrom,“ zveril sa.

S rodinou vtedy prerušil kontakt, oni išli bývať k spomínanému bratovi a on... „Ja som sa ocitol vlastne pred štadiónom. Ešte na starom štadióne v Dunajskej Strede, ktorý bol úplne starý, rozbitý, hej že proste úplne celé zle. A mal som len igelitku a izbu, ktorá vyzerala hrozne. Proste to boli tapety postrhávané, ja som spal na posteli, ktorá nemala ani ten návlek. Zima bola na tej izbe a ja som proste nemal nič. Ja som nemal peniaze, ja som mal len tú jednu igelitku. Tam bolo pár vecí, no...“ pokračoval s chvejúcim sa hlasom. Jeho láska k futbalu nakoniec zachránila celú rodinu a dostali sa z najhoršieho.