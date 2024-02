FOTO párov z Let's Dance: Aha, s kým tancujú naše celebrity... HLASUJTE za ten NAJ!

Toto sú tanečné páry 9. série! (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Už sa nám to blíži! Diváci televízie Markíza sa čoskoro dočkajú obľúbenej šou Let's Dance. Aktuálne je známa kompletná tanečná zostava. Pozrite, s kým tancujú naše celebrity a hlasujte v našej ankete!

Na začiatku marca to konečne prepukne! Na televízne obrazovky sa vráti dlhoočakávaná tanečná šou Let’s Dance. Celebrity sa opäť postavia na parket a predvedú to, čo sa počas náročných tréningov naučili. Televízia Markíza už prezradila komplet všetkých prominentných tanečníkov, porotu a aj moderátorov. No a teraz doplnila zostavu aj o profesionálov.

V našej galérii si môžete pozrieť s kým budú tancovať naše známe tváre a nižšie v ankete môžete hlasovať za pár, ktorý je vám najsympatickejší.