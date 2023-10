Českého speváka NAPADLI: Zmlátený a dokopaný... Policajti mu zachránili život!

Ben Cristovao (Zdroj: Instagram BC)

Ben Cristovao sa už od detstva stretáva s rôznymi nevhodnými poznámkami na jeho výzor i farbu pleti. V mladosti sa však fyzickým útokom nijako nevedel ubrániť, a preto sa začal venovať bojovému umeniu. Dohnala ho k tomu hrozivá situácia, ktorú zažil na vlastnej koži. Pred rasistami predtým utekal, no teraz sa mu to už nepodarilo.

V podcaste Čestmíra Strakatého si zaspomínal na desivú situáciu, ktorú zažil, keď mal 18 rokov. Myslel si, že umrie, až policajti mu zachránili život. „Konfrontovali ma. Zmlátili ma a skopali. Tá intenzita tohto násilia sa nemiernila. Sú prípady, že ťa niekto ušliape alebo ukope. A ja si nepamätám, že by to bolo lepšie, ako prišla pomoc,“ zveril sa moderátorovi.

Každý, kto niečo také prežije, chce na to čo najrýchlejšie zabudnúť. Ben práve naopak... „Rozhodne si to chcem takto v tej hlave pamätať, aby som nikdy nezabudol na to. Je to niečo, čo je súčasťou môjho života, nejaká skúsenosť a keď sa potom rozprávam s ľuďmi, ktorí prežívajú podobné veci, tak chcem s obeťami násilia cítiť,“ pokračoval.

Toto však nebolo jediné, čím si v živote prešiel. „Deti sa ma chytali, či nefarbím. Toto sa už nedeje, pretože ľudia vedia, že ľudia sú farební, strakatí a všelijakí. No a keď toto už vedia, tak, samozrejme, tie dôvody prečo funguje stále nejaká rasová nenávisť, by som povedal, že sú iné. Ale ďaleko lepšie sa s tým pracuje a bojuje,“ dodal na záver.