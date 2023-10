Otvorená spoveď Kottyho: Ráchel miloval aj počas LIEČENIA a teraz… DRSNÝ odkaz!

(Zdroj: Instagram T.K.)

Už v predchádzajúcom článku sme vám sprostredkovali Kottyho vyjadrenia pre týždenník Emma, kde Tomy otvorene prehovoril o všetkom, čo počas kauzy z Ráchel prežíval. To, čo magazín zverejnil, však bol len nepatrný náznak toho, čo príde. Celý rozhovor so známym umelcom vyšlo až v tlači.

Muzikant hovorí, že počas jeho dobrovoľného pobytu na klinike absolútne netušil, že jeho liečenie znamená koniec vzťahu. A už vôbec nečakal to, že temperamentná ryšavka sa do neho takto verejne pustí. Pre spomínaný magazín dokonca uviedol, že nie všetky informácie, ktoré Ráchel zverejnila, boli pravdivé.

(Zdroj: Instagram R.K.)

A vraj ho to mimoriadne zasiahlo. „Keď som sa dozvedel, čo moja ex rozpráva na verejnosti... Bola to zatiaľ asi najväčšia emocionálna rana, akú som v živote dostal. Prvýkrát sa mi stalo, že ma niečo tak položilo, až som zostal totálne prázdny,” vyjadril sa Tomy, ktorý zároveň dodal, že voči bývalej partnerke necíti žiadnu zlosť ani nenávisť a v podstate sa už na ňu ani nehnevá. „Ale chvíľu mi trvalo, kým som sa s tým vyrovnal a prijal realitu. Že iná už nebude. Sklamanie je asi najvýstižnejšie slovo,” dodal.

(Zdroj: Instagram T.K.)

A hoci má časť verejnosti problém s tým, že Kotty poskytol vyjadrenie až v momente, kedy Ráchel figuruje v markizáckom Love Islande a nemá možnosť reagovať, v princípe on sám prežíval to isté. Ráchel sa vyjadrovala, kým bol na liečení. „Vedel som, že sa to veľmi rieši, ale nevedel som detaily. Nemal som mobil, prístup na internet. Veľa som rozmýšľal nad tým, čo bude, keď vyjdem von. Bol som presvedčený, že keď sa vrátim z liečenia, budeme spolu, zoberiem ju na dovolenku, ďalej budem tvoriť... Bol som zaľúbený a stále trepal svoje... Aj preto ma potom pustili z liečenia. Potrebovali, aby som išiel von a videl, čo sa reálne deje, aby som sa k tomu vedel normálne postaviť a dal veci na pravú mieru,” vysvetlil muzikant, ktorý dodal, že od návratu z liečebne je absolútne čistý a alkohol mu nič nehovorí.

A čo by s aktuálnym nastavením odkázal Tomymu spred pol roka? „Vykašli sa na ňu,” povedal drsne. Momentálne sa teší aspoň z toho, že vo veci obvinenia zo znásilnenia, z násilného vniknutia do bytu a z poškodzovania cudzej veci ho príslušné orgány uznali ako nevinného.

(Zdroj: TV Markíza)