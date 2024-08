Český spevák HAVAROVAL na motorke: HROZIVÉ zábery z nehody... FOTO len pre silné povahy!

Ben Cristovao mal vážnu nehodu (Zdroj: Instagram B.C.)

Český spevák Ben Cristovao mal uplynulý víkend vážnu nehodu na motorke, kvôli ktorej musel zrušiť aj vystúpenie. Na koncerte ho tak nahradil spevák Adam Mišík. „Mal nehodu na motorke. Čakali sme celú noc, po sérii vyšetrení sme boli ubezpečení, že hospitalizácia nebude nutná, takže je v domácom liečení, pod dozorom, a čakáme, ako sa to vyvinie,“ uviedol vtedy manažér Lukáš Rychtařík pre iDnes.cz. „S nikým sa nezrazil. Neviem presne, čo sa stalo, zrejme vinou nepozornosti vyšiel na obrubník a preletel cez riadidlá,“ dodal.

Spevák sa k nehode chcel sám vyjadriť, keď mu bude lepšie. A stalo sa tak včera vo večerných hodinách. „Havaroval som sa na motorke, bola to moja vina, nikomu inému som neublížil. Nechcel som to dávať von, pretože aj tak nemajú motorky najlepšie PR, čo sa týka bezpečnosti, ale cestu si to našlo rovnako, tak budiž. Chcel by som poďakovať ľuďom, čo v tuneli zastavili prevádzku pred mojou nehodou, pohotovo a milo záchrannej službe i všetkým na urgentnom príjme, že ma perfektne vyšetrili, vyčistili rany a zošili do krásy," uviedol.

„Chcem sa ešte raz ospravedlniť ľuďom na Pojezfeste, že som kvôli svojej chybe nezvládol v sobotu z dôvodu zranenia doraziť a poďakovať Adamovi Mišíkovi, že ma na poslednú chvíľu zaskočil. Momentálne nemôžem ešte sedieť ani ležať na chrbte, ale dáme matrac do väčšieho auta a do vypredaných Karlových Varov v sobotu prídem na bruchu aj keby čokoľvek a mega sa na vás teším. S motorkou samozrejme neprestanem, naopak som o túto skúsenosť lepší jazdec," napísal na sieti Instagram. Ku svojmu vyjadreniu zverejnil aj zábery, ktoré nájdete v galérii. FOTO je len pre silné povahy!