Problémy v manželstve slovenského speváka: 3 roky po svadbe… ROZVOD?!

Veľkej láske malo odzvoniť!

BRATISLAVA - V poslednom období sa začal rúcať jeden vzťah za druhým. Rozchod oznámili viaceré páry slovenského, ale i toho zahraničného šoubiznisu. Podľa najnovších informácií stroskotalo manželstvo aj známemu slovenskému spevákovi, a to iba 3 roky po svadbe!

Samuel Tomeček sa do povedomia verejnosti dostal vďaka speváckej súťaži SuperStar, kde predviedol svoj hudobný talent. O pár rokov neskôr sa postavil za mikrofón v šou Milujem Slovensko a stal sa jej neodmysliteľnou súčasťou. Rovnako, ako sa mu darilo v pracovnom živote, prekvital aj jeho súkromný.

V roku 2018 sa zahľadel do plavovlásky Sophie, ktorú pár mesiacov nato požiadal o ruku. Svadbu museli odložiť kvôli koronavírusu. Nakoniec sa konala na jeseň roku 2020. Slovenský spevák bol do svojej vyvolenej zaľúbený až po uši. Svedčali o tom ich spoločné zaláskované zábery, ale aj to, že po istom období ich spoločného života vydal ľúbostnú pieseň s názvom Ty a ja.

(Zdroj: Instagram S.T.)

Avšak, podľa informácii portálu cas.sk ich veľkej láske odzvonilo. „Samovi stroskotalo manželstvo. Rozvádza sa, ak už náhodou aj rozvedený nie je,” prezradil spomínanému denníku blízky zdroj zo spevákovho okolia.

Samotný Tomeček sa odpovedať zdráhal, túto informáciu nijako nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. „Vyjadrím sa čoskoro,” zaznelo z jeho úst. Dvojica mala údajne už dlhšie isté problémy, ktoré ich manželstvo neustálo.

(Zdroj: RTVS)