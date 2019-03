A bude svadba! Slovenský spevák si po pár mesiacoch ide vziať túto krásku!

BRATISLAVA - Povedala áno a onedlho z neho bude šťastný ženáč! Ešte to nie je ani rok, čo Samuel Tomeček oznámil rozchod so svojou partnerkou Kristínou, s ktorou tvoril pár dlhých sedem rokov. Onedlho nato si obaja našli nové lásky a spevák s tou svojou zjavne plánuje spoločnú budúcnosť!

Krásnou správou sa Samo pochválil na sociálnych sieťach. „Vážení a milí, oznamujeme celému svetu, že sa milujeme už dlhší čas. A rozhodol som sa nedávno Sophie požiadať o ruku, lebo je to žena, s ktorou to stojí za to a chcem s ňou stráviť zvyšok môjho života. A predstavte si... povedala áno. Už to potom iba zopakovať ešte raz v kostole a bude to,“ napísal šťastne zadaný spevák.

Samuel Tomeček sa už nevie dočkať spoločnej budúcnosti so svojou láskou Sophie. Zdroj: Instagram S.T.

Svojím krokom iba podporil starú pravdu, že ak sa dvaja ľúbia, nezáleží na tom, ako dlho tvoria pár. Dôležitá je láska a túžba stráviť spolu celý život. Samo sa ku krásnej Sophie oficiálne priznal len koncom leta minulého roku a dnes už ju pyšne môže nazývať svojou snúbenicou. Dvojici srdečne gratulujeme a prajeme, nech im to vo vzťahu takto klape aj naďalej.