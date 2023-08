Slovenka, ktorá žne úspechy v Hollywoode: Má novú pieseň... Namiesto klipu FILM s hviezdami!

Karin Ann v USA žne obrovské úspechy. (Zdroj: youtube)

BRATISLAVA - Slovenská speváčka Karin Ann (21) je viac ako u nás, známa v zahraničí. Pozornosť púta nielen svojou hudbou, ale aj videoklipmi. Ten k piesni "If i fall for you" pred pár mesiacmi dokonca zvíťazil v súťaži Los Angeles Film Awards. No a aktuálne predstavuje ďalšiu novinku. A k svojej piesni s názvom "a stranger with my face" nevydáva klip, ale hotový film s americkými hviezdami. A my vám prinášame jeho premiéru!

Novinka s názvom "a stranger with my face" otvára tému prílišnej idolizácie, teda nezdravého pripútania sa k inej osobe, ktoré môže mať za následok stratu seba samého v snahe prispôsobiť svoje správanie očakávaniam danej osoby či okolia.

„Skladba je o prílišnom naviazaní sa na niekoho, koho priam až uctievate ako svojho Boha. Nie je to už ani o snažení sa, aby vás ten človek mal rád, skôr je to o tom, že vy máte toho človeka tak veľmi radi, že sa snažíte byť ako on. Svoje správanie prispôsobujete tejto osobe, preberiete napríklad aj jeho slang a podobne. Až napokon skončíte tak, že bez tej osoby vlastne ani neviete, kým ste,“ opisuje Karin.

(Zdroj: Soul For Show)

Skladbu napísala ešte začiatkom roka v Los Angeles v spolupráci s Benjaminom Lazarom Davisom, Willom Graefom a Kailee Morgue. Koproducentom piesne je ikona amerického hudobného priemyslu Randy Jackson, ktorý je jedným zo zakladajúcich členov poroty šou American Idol - pôsobil v nej v rokoch 2002 až 2013.

No a podobne ako minulou skladbou, aj videoklipom k novinke ašpiruje na filmové ocenenie. Oficiálny hudobný videoklip k piesni je totiž prvým dielom 2-dielneho krátkometrážneho filmu. Príbeh je situovaný do prostredia Hollywoodu 50. rokov a Karin si v ňom zahrala mladú sekretárku Lune, ktorú šéf Lenny poverí, aby zistila pravdu o škandalóznych aférach filmovej hviezdy Solany s viacerými mužmi.

Spomínanú Solanu si vo videoklipe zahrala americká herečka Ashley Moore, ktorá aktuálne hviezdi v seriáli I Know What You Did Last Summer a šéfa stvárňuje britsko-americký atlét, držiteľ striebornej medaile v mužskom zjazdovom lyžovaní zo Zimnej olympiády 2014 v Soči Gus Kenworthy. Videoklip vznikol v spolupráci s americkou filmárskou dvojicou TUSK. A my vám prinášame jeho slovenskú premiéru!

PREMIÉRA: Karin Ann - a stranger with my face

Karin Ann - A stranger with my face (Zdroj: Soul For Show)