Obrovský ÚSPECH slovenskej speváčky: Ocenili ju v HOLLYWOODE!

HOLLYWOOD - Slovenskú speváčku Karin Ann ocenili v Hollywoode. Jej videoklip k aktuálnemu singlu If i fall for you uspel v súťaži Los Angeles Film Awards. Videoklip slovenskej umelkyne zvíťazil v kategórii best music video v konkurencii klipov z celého sveta. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.