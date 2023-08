Veľká párty Markízy: Rošková bez gatiek, moderátorka ukázala tehličky a... Erotická miss!

Aj takto to vyzeralo na nablýskanej média párty! (Zdroj: Ján Zemiar)

Pozrite sa, ako to vyzeralo na letnej párty televízie Markíza! (Zdroj: Maarty von B)

Nadchádzajúca sezóna televízie Markíza je predstavená! Stalo sa tak včera v priestoroch jednej z moderných reštaurácií v Bratislave. Mikrofónu sa ujala moderátorka Ivana Miklánková Zuzelková, ktorá hosťom predstavila program, ktorý uvidia na televíznych obrazovkách od septembra.

A veruže sa máte na čo tešiť! Markíza si pre svojich divákov pripravila naozaj pestré relácie. Budete môcť vidieť niečo nové, ale aj tie, čo už poznáte. Do vysielania zaradila opäť napríklad romantické šou Love Island či Ruža pre nevestu. Na obraze nebude chýbať ani Farma, či nové projekty Big Brother i Všetko je možné.

Markíza párty 2023 (Zdroj: Ján Zemiar)

Na akciu prijalo pozvanie množstvo známych tvárí. Nechýbala ani tanečnica Dominika Rošková, ktorá prišla v spoločnosti svojho priateľa. Na nablýskanú párty zvolila poriadne odvážny outfit. Dress code summer chic zvládla na jednotku a obliekla si na seba rafinované šaty, pod ktorými doslova nemohla mať nič! Mali totiž časť ktorá poodhaľovala jej dokonale vypracované telo.

Dominika Rošková (Zdroj: Ján Zemiar)

Dominika Rošková s priateľom (Zdroj: Ján Zemiar)

Na markizáckej párty sa ukázala aj rosnička Lenka Debnárová. Na obraze ju môžete vídať v elegantných šatách, ale toto skrýva pod nimi! Do spoločnosti prišla v ležérnom outfite, v ktorom všetkým naservírovala svoje vypracované brucho. Jednoducho wau!

Lenka Debnárová (Zdroj: Ján Zemiar)

Prvá vicemiss z roku 2015 Barbora Bakošová vyrazila svojím výzorom doslova každému dych. Nie je žiadnym tajomstvom, že modelka miluje extravagantné kúsky a inak to nebolo ani tentokrát. Obliekla si na seba erotické negližé a odhalila v ňom svoje telo len v bielizni! Veď pozrite sami. To, ako to na udalosti vyzeralo, si môžete pozrieť v galérii a videu vyššie.

Barbora Bakošová (Zdroj: Ján Zemiar)

Barbora Bakošová (Zdroj: Ján Zemiar)