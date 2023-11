Dominiku Roškovú v markizáckej šou NEUVIDÍME: Let's Dance dala STOPKU!

Dominika Rošková (Zdroj: Ján Zemiar)

Tanečnicu Dominiku Roškovú môžete poznať z markizáckej šou Let's Dance, kde pod jej vedením tancovali herci Braňo Deák, Adam Bardy i Richard Autner. Najnovšie sa ukazovala aj na českých obrazovkách v obdobnom projekte StarDance.

Uplynulý víkend však všetkých šokovalo rozhodnutie, po ktorom s hercom Richardom Krajčom zo šou vypadli. „Naša CESTA sa skončila o trochu skôr, ako sme čakali, to priznávam, no nič to nemení na fakte, že absolútne dôverujem životu, že to presne takto malo byť. Žiadny projekt som si neužila tak naplno a s pokojom ako tento, s Tebou Riči. Možno preto, že bol mojím posledným…” prekvapila na svojom Instagrame.

(Zdroj: Profimedia)

My sme sa s Dominikou skontaktovali, aby nám vysvetlila svoje záhadné slová. „Do tejto tanečnej sezóny som v januári nastupovala s tým, že absolvujem slovenské Let's Dance a české StarDance a potom si dám prestávku od tohto typu televízneho projektu, kedy ja ako profesionál tancujem s amatérom, resp. VIP osobnosťou...“ začala v úvode.

Svoje rozhodnutie aj patrične odôvodnila. „Tri sezóny po sebe boli výživné, vyčerpávajúce a zároveň maximálne duševne naplňujúce a ja cítim potrebu nadýchnuť sa nových inšpirácií, podnetov, dotknúť sa nových snov a možno sa kariérne posunúť ďalej... Neplánujem však ukončiť tanečnú kariéru z profesionálneho hľadiska,“ vysvetlila nám svoj plán na najbližšie obdobie.

Richard Autner a Dominika Rošková (Zdroj: Ján Zemiar)

„Verím však vo vyšší zámer, neraz som niečo plánovala a život to zariadil inak… preto by som nerada bola radikálna, nechajme sa prekvapiť, čo mi prinesie a čo sa podarí vytvoriť mne,“ uzavrela.