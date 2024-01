POŽIAR u známej Slovenky: VEĽKÉ plamene... Ak by sme neboli doma, VYHORELI by sme!

Barbora Bakošová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Požiar v domácnosti je veľmi nepríjemná záležitosť. Svoje o tom vedia mnohí ľudia a najnovšie aj vicemiss Barbora Bakošová. Ak by neboli vtedy doma, vyhoreli by do tla!

Tak s týmto známa misska vôbec nerátala! Vypraté mokré prádlo vložila, tak ako obvykle, do sušičky a zrazu... Obrovské plamene.

„Včera sme skoro vyhoreli. Musela som to chvíľu spracovať... celú túto situácia. Zapla som sušičku (podotýkam, že je samozrejme čerstvo po záruke) a o pár minút, šlahajú dosť veľké plamene, veľké asi ako celá sušička, u nás v šatníku. Našťastie sme boli doma a podarilo sa nám požiar uhasiť. Ale ani si nechcem predstavovať, ako by to dopadlo, keby nie sme doma. Dovolím si tvrdiť, že by sme vyhoreli do tla, nakoľko kým by bol požiar viditeľný aj pre nejakých susedov a najmä to bolo v čase, kedy je u väčšina ľudí v práci. Enzo (Barborin psík, pozn.red.) bol samozrejme doma tiež," prekvapila svojimi slovami na sociálnej sieti Instagram.

(Zdroj: Tibor Géci)

„Práčku, sušicku, umývačku púšťam pred odchodom z domu stále a to viac som rada, že sme boli doma, to je naozaj šťastie. Ak vám vyhorí domov, musí to byť naozaj hrôzostrašné, lebo prídete o všetko. Zase opäť raz sa mi potvrdzuje to, že proti prírodným živlom ako je oheň, voda či zemetrasenie sme veľmi malí a bezmocní," pokračovala.

Hasiaci prístroj by mal byť podľa Barbory povinnou výbavou všetkých domácností, aby sa vedelo včas predísť nešťastiu. Taktiež aj poistenie a zvažovala by aj detektor dymu, ktorý by odhalil oheň, aj keby sa nenachádzala doma. „Život je krehký a má obmedzený čas. Nemrhajme ním. Užívajme si každú chvíľu," dodala na záver.