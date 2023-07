Slovenská moderátorka HORE BEZ: Nie som dokonalá, ale...

BRATISLAVA - Dlhodobo je známa svojím zdravým životným štýlom, no nehanbí sa priznať, že jej postava nie je dokonalá. Moderátorka rádia Viva Adriana Špronglová zverejnila na sociálnej sieti pomerne odvážny záber...

Sociálne siete ešte viac zvýraznili túžbu po dokonalosti. Najmä Instagram, založený na fotografiách, ponúkal k tomu, aby ukazoval bezchybný život bezchybných ľudí.

Čoraz viac známych tvárí sa však snaží tento trend zvrátiť a okrem krásnych záberov z nádherných okamihov svojho života sa delia aj o bežnú realitu a svoje chybičky krásy. Rovnako aj moderátorka Adriana Špronglová.

O spíkerke z rádia Viva je známe, že sa venuje joge a žije zdravo. Svedčí o tom aj jej štíhla postava. No nie je úplne dokonalá. Adriana aktuálne zverejnila snímku, kde je hore bez, no "odhalila" aj čosi iné. „Táto fotografia prešla kritickou cenzúrou v mojej hlave s myšlienkami, že toto nie je forma na zdieľanie na Instagrame,” podelila sa o to, čo jej bežalo hlavou predtým, ako sa o momentku podelila s fanúšikmi.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram AŠ

Lenže Adriana si uvedomuje, že sú dôležitejšie veci, než byť dokonalý a mať perfektnú postavu bez jedinej chybičky. „Ešteže Ministerstvo dokonalosti dostáva za posledné roky stopku a vyhráva radosť zo zdravého, funkčného a vlastne aj krásneho tela,” vyhlásila Špronglová.