ODVÁŽNE FOTO tehotnej Puklušovej: Na pláži HORE BEZ!

Herečka Natália Puklušová oznámila v máji radostnú novinku. To, že sa stane mamou, dlhšie pred všetkými tajila, až to jej priateľ Michal nevydržal. „Keď už si to načal... Vidíte, áno, dobre vidíte. Veľká som, tučná som. Budem mama,“ povedala potom už bez okolkov. Dokonca hneď prezradili aj to, že Natália nosí pod srdcom dievčatko.

Na začiatku priznala aj svoj strach z materstva. „Stať sa rodičom ma celkom vystrašilo. Najviac sa bojím toho, že budem unavená, lebo som človek, ktorý potrebuje veľa spánku. Veľa strachov sa vyplavuje, ale ja viem, že je to iba strach z nepoznaného. Ako vždy, keď sa púšťam do neprebádaných vôd v živote. Ale viem, že všetko zvládnem,” vyznala sa na sociálnej sieti.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram N.P.

Na bábätko sa naozaj veľmi tešia. Herečka veľa fotografií s bruškom na Instagram nedáva, ale tentoraz urobila výnimku. Momentálne si s priateľom spoločne užívajú teplé slnečné lúče a more. Budúci rodičia sa totiž vybrali na dovolenku do Grécka, presnejšie na ostrov Kréta. A z gréckej pláže nechýbal ani odvážny záber!

„Áno. My sme hipisáci. A stále budeme,” napísala Puklušová k fotografii, na ktorej je hore bez. A bruško už veruže neskryje! Veď pozrite sami.